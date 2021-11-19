https://tr.sputniknews.com/20211119/teskilat-dizisinde-squid-game-sahnesi-1050954510.html

Teşkilat dizisinde Squid Game sahnesi

Teşkilat dizisinde Squid Game sahnesi

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 23. bölümüne dair paylaşılan 2. fragmanda satranç sahnesi, Netflix'in en çok izlenen yapımı olan Squid Game'i... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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fragman

teşkilat

squid game

netflix

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Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar karakterleri, Yıldırım karakterinin de aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor. Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor. Yenilen piyon ise vahşi şekilde öldürülüyor. Dizideki bu sahneler akıllara Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisini getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/iranli-squid-game-muhafizlari-metro-cikisinda-el-ilani-dagitti-1050704643.html

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fragman, teşkilat, squid game, netflix