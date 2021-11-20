https://tr.sputniknews.com/20211120/ak-parti-grup-baskanvekili-turan-boyle-helallik-olmaz-1050988435.html

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Böyle helallik olmaz'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Böyle helallik olmaz'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çağrısına "Helalleşme ifadesi çok kıymetli bir ifade. Biz hakkı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T14:51+0300

2021-11-20T14:51+0300

2021-11-20T14:51+0300

politika

ak parti

chp

bülent turan

iyi parti

helallik

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğuna çıkacağım' açıklamasını değerlendirdi. Turan, "Helalleşme ifadesi çok kıymetli bir ifade. Biz hakkı, hukuku, helalliği bilen insanız. İsteriz ki, kim kimi kırmış ise ondan özür dilesin, helallik dilesin. 2 kişi arasında kavga olur, tartışma olur, helallik olur. Ama zalim ile zulmedilen arasında, mazlum arasında helallik olmaz; hesap sorulur. Örnek veriyor 'ikna odalarındaki kızlarımızdan özür dileyeceğiz' diyor. Kızla senin bir ortak yapın, bir karşılıklı tartışman olmadı ki, sen zulüm ettin, o mazlum oldu. Bu helallik olmaz, bunun hesabının sorulması lazım. O kıza zulüm eden yapının özür dilemesi gerekir, af dilemesi gerekir. Daha düne kadar ikna odaları mucidi CHP genel başkan yardımcısı değil miydi? Daha düne kadar 28 Şubat’ın mimarları kendi partisinde siyaset yapmadı mı? Hangisinden özür diledi, hangisinden geri adım attı. Hangisi ile hesaplaştı ki helallik diliyor" dedi.'Önce özür dileyecekler'Turan, helallik meselesinin iki denge arasında olacağına vurgu yaparak, "Biri zulüm ettiğinde, biri mazlum olduğunda helallik olmaz. Sen bana her türlü zulmü yapacaksın, 2 gün sonra özür yok, af yok, hesap yok; diyeceksin ki 'hakkını helal et.' Böyle helallik olmaz. İnsanlar kat sayıdan, başörtüsünden, 28 Şubat yıllardaki bir sürü sıkıntıdan dolayı çok büyük bedeller ödediler. Onları görmeyeceksiniz, şimdi 'helallik istiyorum' diyeceksiniz. Önce özür diyecekler, af dileyecekler, hatta bu işi yapanlar darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat’ta darbe yapanlar gibi yargılanacaklar, sonra belki insanlar helal edecekler ya da etmeyecekler. Zalim ile mazlum arasında helallik olmaz. İki denge arasında helallik olur. Kılıçdaroğlu, zulüm ettiği insanlardan özür dilemeli, af dilemeli sonra helallik konusunu açmalıdır" diye konuştu.'İYİ Parti'nin ayıbı daha büyük'Turan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili İYİ Parti'nin duruşunun çok daha büyük ayıp olduğunu söyledi. Turan, "Ben Lütfü Türkkan'ın yapmış olduğu ayıbın çok daha ötesinde bir ayıbın, İYİ Parti’nin kurumsal duruş göstermemesinde görüyorum. Lütfü Bey’in yaptığı çok büyük bir ayıp; ama kurumsal olarak disipline verilmemiş olması, bu konunun kabul edilmediğini söylememiş olmaları çok daha büyük bir ayıp. Lütfü Türkkan'ın ayıbı birse, kurumsal duruş sergilemeyen İYİ Parti’nin ayıbı ikidir, daha büyüktür. İsterdik ki, kurumsal yapıyla beraber bu kötü eylem savunulmasın, sahip çıkılmasın, gereği yapılsın" ifadelerini kullandı.

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ak parti, chp, bülent turan, iyi parti, helallik