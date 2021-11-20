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Avustralya'da aşı protestoları: Aşı karşıtları ile destekçileri karşılıklı gösteri düzenledi
Avustralya'da aşı protestoları: Aşı karşıtları ile destekçileri karşılıklı gösteri düzenledi
Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtları ve aşı karşıtlarının aşırı sağcı ırkçıların kontrolünde olduğunu ileri süren gruplar, eyalet... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T11:08+0300
2021-11-20T11:08+0300
koronavirüs
avustralya
protesto
koronavirüs
kovid-19
aşı karşıtlığı
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Avustralya’nın Melbourne, Sidney, Brisbane, Perth, Adelaide ve Hobart kentlerinde on binlerce Avustralyalının katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, Kovid-19 yasakları ve zorunlu aşı uygulamasına kaşı çıkan gruplar 'özgürlük', bu gruplara karşı çıkanlar da 'ırkçılık karşıtı' temalar altında sokaklara döküldü.Geniş katılımlı gösterilerde sıkı güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruplar arasında gerginlik yaşanmaması için karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini engelledi.Kovid-19 salgını nedeniyle farklı tarihlerde 267 gün süreyle 6 kez tam kapanmaya giren Melbourne’daki gösteriler, her iki taraftan da yoğun katılımla gerçekleşti.Göstericiler Victoria'daki tasarının geri çekilmesini istiyorVictoria Hükümeti, gelecekteki olası salgın hastalıklarda sokağa çıkma yasağı, evde kalma uygulaması gibi kararları alma yetkisini Eyalet Sağlık Müsteşarı'ndan alıp Sağlık Bakanı ve Başbakan'a vermeyi öngören bir tasarı hazırladı.Tasarının, "eyaletteki özgürlüklere darbe" anlamına geldiğini ileri süren muhalefet partileri ve onları destekleyen gruplar, parlamentoya sunulan tasarının geri çekilmesini istiyor.Melbourne’daki gösterilerde tasarıyı hazırlayan Victoria Başbakanı Daniel Andrews aleyhine sloganlar atan aşı karşıtları, Andrews’in görevden alınmasını isteyen pankartlar taşıdı.Göstericilerden Dusty Starr, AA muhabirine "Victoria’yı Daniel Andrews’den kurtarmak için buradayız." dedi.Aşı karşıtı gösteriye katılan Avustralyalı Türklerden Sinem Özerkan da "Bugün, sırf özgürlüğümüz için buradayım. Çocuklarımızın geleceği için zorunlu aşı uygulamasına ve bunların hepsine karşı çıkıyorum" ifadesini kullandı.Victoria Eyalet Parlamentosu önünde tasarıyı protesto etmek için düzenlenen gösteride alana kurulan darağacında Daniel Andrews'in temsili idamının canlandırılması üzerine Başbakan Andrews, bu gösterilerde, Neo Nazi unsurların etkili olduğunu ileri sürmüştü.Andrews'in 'aşırı uçların' salgın yasası protestolarına sızdığını açıklamasının ardından Neo Nazi olduğu bildirilen ve Andrews'e 'suikast' çağrısı yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi gelecek günlerde mahkemeye çıkacak.Avustralya’da 16 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 83,2’si Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırırken, yüzde 90,2’si tek doz aşı olmuş durumda.İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da bugüne kadar virüse yakalanan 196 bin 966 kişiden 1938’i hayatını kaybetti.
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avustralya, protesto, koronavirüs, kovid-19, aşı karşıtlığı

Avustralya'da aşı protestoları: Aşı karşıtları ile destekçileri karşılıklı gösteri düzenledi

11:08 20.11.2021
© AAAvustralya'da aşı protestoları
Avustralya'da aşı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtları ve aşı karşıtlarının aşırı sağcı ırkçıların kontrolünde olduğunu ileri süren gruplar, eyalet başkentlerinde karşılıklı gösteri düzenledi.
Avustralya’nın Melbourne, Sidney, Brisbane, Perth, Adelaide ve Hobart kentlerinde on binlerce Avustralyalının katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, Kovid-19 yasakları ve zorunlu aşı uygulamasına kaşı çıkan gruplar 'özgürlük', bu gruplara karşı çıkanlar da 'ırkçılık karşıtı' temalar altında sokaklara döküldü.
Geniş katılımlı gösterilerde sıkı güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruplar arasında gerginlik yaşanmaması için karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini engelledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle farklı tarihlerde 267 gün süreyle 6 kez tam kapanmaya giren Melbourne’daki gösteriler, her iki taraftan da yoğun katılımla gerçekleşti.

Göstericiler Victoria'daki tasarının geri çekilmesini istiyor

Victoria Hükümeti, gelecekteki olası salgın hastalıklarda sokağa çıkma yasağı, evde kalma uygulaması gibi kararları alma yetkisini Eyalet Sağlık Müsteşarı'ndan alıp Sağlık Bakanı ve Başbakan'a vermeyi öngören bir tasarı hazırladı.
Tasarının, "eyaletteki özgürlüklere darbe" anlamına geldiğini ileri süren muhalefet partileri ve onları destekleyen gruplar, parlamentoya sunulan tasarının geri çekilmesini istiyor.
Melbourne’daki gösterilerde tasarıyı hazırlayan Victoria Başbakanı Daniel Andrews aleyhine sloganlar atan aşı karşıtları, Andrews’in görevden alınmasını isteyen pankartlar taşıdı.
Göstericilerden Dusty Starr, AA muhabirine "Victoria’yı Daniel Andrews’den kurtarmak için buradayız." dedi.
Aşı karşıtı gösteriye katılan Avustralyalı Türklerden Sinem Özerkan da "Bugün, sırf özgürlüğümüz için buradayım. Çocuklarımızın geleceği için zorunlu aşı uygulamasına ve bunların hepsine karşı çıkıyorum" ifadesini kullandı.
Victoria Eyalet Parlamentosu önünde tasarıyı protesto etmek için düzenlenen gösteride alana kurulan darağacında Daniel Andrews'in temsili idamının canlandırılması üzerine Başbakan Andrews, bu gösterilerde, Neo Nazi unsurların etkili olduğunu ileri sürmüştü.
Andrews'in 'aşırı uçların' salgın yasası protestolarına sızdığını açıklamasının ardından Neo Nazi olduğu bildirilen ve Andrews'e 'suikast' çağrısı yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi gelecek günlerde mahkemeye çıkacak.
Avustralya’da 16 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 83,2’si Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırırken, yüzde 90,2’si tek doz aşı olmuş durumda.
İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da bugüne kadar virüse yakalanan 196 bin 966 kişiden 1938’i hayatını kaybetti.
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