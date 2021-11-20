https://tr.sputniknews.com/20211120/dso-avrupa-icin-alarm-verdi-uc-ayda-500-bin-insan-olebilir-1050995459.html

DSÖ, Avrupa için alarm verdi: Üç ayda 500 bin insan ölebilir

DSÖ, Avrupa için alarm verdi: Üç ayda 500 bin insan ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T22:59+0300

2021-11-20T22:59+0300

2021-11-20T22:59+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

hans kluge

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DSÖ’nün uyarısı kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.Avrupa’da salgının seyri konusunda ‘çok endişeli‘ olduğunu söyleyen Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini dile getirdi.Kluge BBC’ye yaptığı açıklamada, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı ve ekledi: “Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi.”Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin ise ‘son çare‘ olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili ‘yasal ve toplumsal bir tartışma‘ yapmanın ‘çok yerinde‘ olacağını söyledi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, hans kluge