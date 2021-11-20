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https://tr.sputniknews.com/20211120/ibb-sozcusu-ongundan-boji-tramvaya-pisledi-iddiasina-videolu-yanit-1050987479.html
İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Boji tramvaya pisledi' iddiasına videolu yanıt
İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Boji tramvaya pisledi' iddiasına videolu yanıt
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi" ifadeleriyle köpek Boji'nin tramvaya pislediği iddialarını yalanladı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T13:37+0300
2021-11-20T13:37+0300
2021-11-20T13:37+0300
yaşam
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
tramvay
boji
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarıyla dolaşmasıyla ünlenen köpek Boji'nin tramvaya pislediği yönündeki iddiaları yayınladığı bir videoyla yalanladı. Tramvayın güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Ongun, "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" ifadelerini kullandı.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tramvay, boji
İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Boji tramvaya pisledi' iddiasına videolu yanıt
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi" ifadeleriyle köpek Boji'nin tramvaya pislediği iddialarını yalanladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun,
İstanbul'daki toplu taşıma araçlarıyla dolaşmasıyla ünlenen köpek Boji'nin tramvaya pislediği yönündeki iddiaları yayınladığı bir videoyla yalanladı.
Tramvayın güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Ongun,
"Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" ifadelerini kullandı.