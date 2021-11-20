https://tr.sputniknews.com/20211120/ibb-sozcusu-ongundan-boji-tramvaya-pisledi-iddiasina-videolu-yanit-1050987479.html

İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Boji tramvaya pisledi' iddiasına videolu yanıt

İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Boji tramvaya pisledi' iddiasına videolu yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi" ifadeleriyle köpek Boji'nin tramvaya pislediği iddialarını yalanladı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T13:37+0300

2021-11-20T13:37+0300

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yaşam

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tramvay

boji

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarıyla dolaşmasıyla ünlenen köpek Boji'nin tramvaya pislediği yönündeki iddiaları yayınladığı bir videoyla yalanladı. Tramvayın güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Ongun, "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" ifadelerini kullandı.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tramvay, boji