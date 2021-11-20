https://tr.sputniknews.com/20211120/itfaiye-eri-kediyi-kurtarip-kendi-dustu-1050989941.html

İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü

İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü

Burdur’da telefon direğine çıkıp mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu, tam mutlu sonla biteceği sırada kazayla son buldu. Kediyi eliyle tutup... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T16:36+0300

2021-11-20T16:36+0300

2021-11-20T16:36+0300

türkiye

burdur

yavru kedi

itfaiye

trafo

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Söz konusu kurtarma operasyonu ve kaza Cuma günü öğlen saatlerinde Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Yaklaşık 10 metrelik telefon direğine çıkıp aşağı inemeyen yavru bir kedinin sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle telefon direğine çıkan itfaiye eri, kediyi eliyle tutarak bulunduğu yerden aldı.Kurtarma anlarını çevredekiler meraklı gözlerle izlerken, itfaiye eri kediyle birlikte merdivenden aşağı inmeye başladı. Tüm vatandaşlar kedinin sağ salim kurtarılacağını düşünürken, itfaiye eri dengesini kaybedip kediyle birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yere çarpmanın etkisiyle itfaiye eri başından yaralandı, kedi ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye erini tedavi için hastaneye götürdü. Kedinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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burdur, yavru kedi, itfaiye, trafo