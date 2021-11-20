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İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü
İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü
Burdur’da telefon direğine çıkıp mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu, tam mutlu sonla biteceği sırada kazayla son buldu. Kediyi eliyle tutup... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T16:36+0300
2021-11-20T16:36+0300
türkiye
burdur
yavru kedi
itfaiye
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Söz konusu kurtarma operasyonu ve kaza Cuma günü öğlen saatlerinde Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Yaklaşık 10 metrelik telefon direğine çıkıp aşağı inemeyen yavru bir kedinin sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle telefon direğine çıkan itfaiye eri, kediyi eliyle tutarak bulunduğu yerden aldı.Kurtarma anlarını çevredekiler meraklı gözlerle izlerken, itfaiye eri kediyle birlikte merdivenden aşağı inmeye başladı. Tüm vatandaşlar kedinin sağ salim kurtarılacağını düşünürken, itfaiye eri dengesini kaybedip kediyle birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yere çarpmanın etkisiyle itfaiye eri başından yaralandı, kedi ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye erini tedavi için hastaneye götürdü. Kedinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türkiye
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burdur, yavru kedi, itfaiye, trafo

İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü

16:36 20.11.2021
© İHA / ARİF KAPLAN-AW471251İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü
İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© İHA / ARİF KAPLAN-AW471251
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Burdur’da telefon direğine çıkıp mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu, tam mutlu sonla biteceği sırada kazayla son buldu. Kediyi eliyle tutup itfaiyenin merdivenlerinden aşağı indiren itfaiye eri, dengesini kaybedip kediyle birlikte yere düştü. Yaşanan olayda itfaiye eri başından yaralandı, kedi ise kısa süreli baygınlık geçirdi.
Söz konusu kurtarma operasyonu ve kaza Cuma günü öğlen saatlerinde Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Yaklaşık 10 metrelik telefon direğine çıkıp aşağı inemeyen yavru bir kedinin sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle telefon direğine çıkan itfaiye eri, kediyi eliyle tutarak bulunduğu yerden aldı.
Kurtarma anlarını çevredekiler meraklı gözlerle izlerken, itfaiye eri kediyle birlikte merdivenden aşağı inmeye başladı. Tüm vatandaşlar kedinin sağ salim kurtarılacağını düşünürken, itfaiye eri dengesini kaybedip kediyle birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yere çarpmanın etkisiyle itfaiye eri başından yaralandı, kedi ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye erini tedavi için hastaneye götürdü. Kedinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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