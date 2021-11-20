https://tr.sputniknews.com/20211120/kilicdaroglundan-guclendirilmis-parlamenter-sistem-ugruna-sizi-yaktim-diyen-takipcisine-yanit-1050995971.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım' diyen takipçisine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım' diyen takipçisine yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin çiziminin yakıldığı ve altından güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısının çıktığı bir videoyu alıntılayarak "Aklımızda da... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T23:47+0300

2021-11-20T23:47+0300

2021-11-20T23:49+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin çiziminin yakıldığı ve altından "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" yazısının çıktığı bir videoyu paylaşan bir takipçisine yanıt verdi.Kılıçdaroğlu'nun çiziminin yakıldığı ve altından güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısı ile meclis görselinin çıktığı bir video paylaşan volkan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Demokrat amcam güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım affedin" ifadelerini kullandı.Takipçisinin videosunu alıntılayarak yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:"Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili volkan. Az kaldı, geri alacağız!"

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chp, kemal kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem