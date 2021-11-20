https://tr.sputniknews.com/20211120/memur-sen-baskani-yalcindan-3600-ek-gosterge-aciklamasi-tum-kamuyu-kapsamali-1050993791.html

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Tüm kamuyu kapsamalı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Tüm kamuyu kapsamalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreçle ilgili mücadele verdiklerini ifade eden Yalçın, "Ek gösterge... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T20:10+0300

2021-11-20T20:10+0300

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türkiye

memur-sen

ali yalçın

3600 ek gösterge

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Memur-Sen Kırklareli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.Toplantıda konuşan Yalçın, 3600 ek gösterge için mücadele ettiklerini belirterek, “Bir şeyde haklı mıyız, haksız mıyız ona bakacağız. Haklıysak mücadeleyi sürdüreceğiz. Şimdi 3600 ek gösterge dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş, biz dedik ki bu doğru değil, evet hakkıdır, fakat tamamına ilişkin bir çerçeve olmalıdır. Çünkü ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız lazım, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı. Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir” dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına ilişkin önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekçilerle helalleşmesi gerektiğine değinmişti.

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memur-sen, ali yalçın, 3600 ek gösterge