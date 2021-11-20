https://tr.sputniknews.com/20211120/okan-bayulgen-z-kusagindan-hic-hazzetmiyorum--1050994119.html

Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

okan bayülgen

kuşak ve yol

haber global

muhabbet kralı

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Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti.Erdoğan “Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

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okan bayülgen, kuşak ve yol, haber global, muhabbet kralı