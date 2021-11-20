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https://tr.sputniknews.com/20211120/okan-bayulgen-z-kusagindan-hic-hazzetmiyorum--1050994119.html
Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum
Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum
Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T20:36+0300
2021-11-20T20:51+0300
yaşam
okan bayülgen
kuşak ve yol
haber global
muhabbet kralı
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Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti.Erdoğan “Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.
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okan bayülgen, kuşak ve yol, haber global, muhabbet kralı

Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

20:36 20.11.2021 (güncellendi: 20:51 20.11.2021)
© Fotoğraf : DHAOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti.
Erdoğan “Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.
Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.
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