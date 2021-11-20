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Resmi Gazete internet sayfasına erişilemiyor
00:13 20.11.2021 (güncellendi: 01:05 20.11.2021)
© AA Resmi Gazete
© AA
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamıyor.
Resmi Gazete'nin internet sitesi çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.
Resmi Gazete'nin internet sayfası https://www.resmigazete.gov.tr/ adresine gece yarısından itibaren erişim sağlanamıyor.
Resmi Gazete'nin internet sayfası https://t.co/jr1Po5JEaS adresine gece yarısından itibaren erişim sağlanamıyorhttps://t.co/koEAl3gto4 pic.twitter.com/ELWkldYHRH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 19, 2021
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Gece 12'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin" açıklaması yapmıştı.
Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada “Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 12.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
CHP ve İYİ Parti’den tepki: Gündüz huzur yok, gece huzur yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak, web sürümünde “Sayfada çalışma yapılmaktadır” uyarısı görülen Resmi Gazete nedeniyle tepki gösterdi.
Akşener sosyal medya hesabından “Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete?” diye sordu.
“Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok” diyen Akşener, “Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak” ifadelerini kullandı.
Gündüz huzur yok, gece huzur yok.— Meral Akşener (@meral_aksener) November 19, 2021
Yazık değil mi bu güzel ülkeye?
Günah değil mi bu cefakar millete?
Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok.
Bu günler elbette geçecek.
O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak. pic.twitter.com/1wt3tV9rbu
Öztrak ise Resmi Gazete’nin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor” dedi.
Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor. pic.twitter.com/ib7i1fC93o— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 19, 2021