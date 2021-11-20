https://tr.sputniknews.com/20211120/wsj-putin-batiyi-kendi-kurallarina-gore-davranmaya-zorlamayi-basardi-1050991371.html
WSJ: Putin, Batı'yı kendi kurallarına göre davranmaya zorlamayı başardı
WSJ: Putin, Batı'yı kendi kurallarına göre davranmaya zorlamayı başardı
The Wall Street Journal (WSJ), Putin’in ‘zayıf Rusya’ efsanesini çürüttüğünü ve dünyanın geri kalanını kendi belirlediği kurallara göre davranmaya zorlamayı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T17:47+0300
2021-11-20T17:47+0300
2021-11-20T17:47+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
nato
wall street journal
batı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049790046_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_f91a15fe119476147989d1bc49ec6aba.jpg
WSJ’de yayınlanan Eugene Rumer ve Andrew S. Weiss imzalı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'nın önemli alanlardaki konumunu güçlendirme yolunda belirlediği tüm hedeflere ulaşmayı başardığı belirtildi.Makalede, Rus liderin orduyu modernize ettiği, uluslararası yakıt ticaretini geliştirdiği, ülkesini dost devletler halkasıyla kuşattığı ve yabancı ortaklara NATO'nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasının temel şartı olduğunu açıkça deklere ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:“Vladimir Putin, Batının ‘Rusya'nın tükenmekte olan bir güç’ olduğuna dair anlatımlarına ve dünya sahnesinde hak ettiği yeri alma kabiliyeti konusunda süregelen tüm şüphelere son verdi. Rus lider, 1960'larda Leningrad'ın dolambaçlı sokaklarında öğrendiği ‘kavga kaçınılmazsa, ilk darbeyi sen vuracaksın’ gibi hayat derslerini çok iyi kavramıştı. Kendisinden daha güçlü olanları, kendi belirlediği şartlara uymaya zorlama becerisini çoktan edinmişti”NATO ve Kiev arasındaki işbirliğinin artmasıyla birlikte Moskova’nın, Ukrayna'yı ‘Rusya sınırına park edilmiş bir NATO gemisi gibi’ algılamaya başladığına dikkat çeken makalenin yazarları, Batılı liderlerin 2007'de Putin'in Münih Güvenlik Konferansı'nda dile getirdiği talepleri ciddiye almadıklarını ve Ukrayna ile Gürcistan'a Kuzey Atlantik İttifakı'na üyelik sözü verdiklerini, ancak birkaç ay sonra Gürcistan ile Güney Osetya'da çatışmaların başladığını hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/putin-cin-ile-fuze-firlatmalarinin-bildirimi-anlasmasinin-2030a-kadar-uzatilmasini-onayladi-1050972193.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049790046_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b1e33cb152df1f9a0a4bf55b0f81a106.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, ukrayna, nato, wall street journal, batı
WSJ: Putin, Batı'yı kendi kurallarına göre davranmaya zorlamayı başardı
The Wall Street Journal (WSJ), Putin’in ‘zayıf Rusya’ efsanesini çürüttüğünü ve dünyanın geri kalanını kendi belirlediği kurallara göre davranmaya zorlamayı başardığını yazdı.
WSJ’de yayınlanan Eugene Rumer ve Andrew S. Weiss imzalı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'nın önemli alanlardaki konumunu güçlendirme yolunda belirlediği tüm hedeflere ulaşmayı başardığı belirtildi.
Makalede, Rus liderin orduyu modernize ettiği, uluslararası yakıt ticaretini geliştirdiği, ülkesini dost devletler halkasıyla kuşattığı ve yabancı ortaklara NATO'nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasının temel şartı olduğunu açıkça deklere ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:
“Vladimir Putin, Batının ‘Rusya'nın tükenmekte olan bir güç’ olduğuna dair anlatımlarına ve dünya sahnesinde hak ettiği yeri alma kabiliyeti konusunda süregelen tüm şüphelere son verdi. Rus lider, 1960'larda Leningrad'ın dolambaçlı sokaklarında öğrendiği ‘kavga kaçınılmazsa, ilk darbeyi sen vuracaksın’ gibi hayat derslerini çok iyi kavramıştı. Kendisinden daha güçlü olanları, kendi belirlediği şartlara uymaya zorlama becerisini çoktan edinmişti”
NATO ve Kiev arasındaki işbirliğinin artmasıyla birlikte Moskova’nın, Ukrayna'yı ‘Rusya sınırına park edilmiş bir NATO gemisi gibi’ algılamaya başladığına dikkat çeken makalenin yazarları, Batılı liderlerin 2007'de Putin'in Münih Güvenlik Konferansı'nda dile getirdiği talepleri ciddiye almadıklarını ve Ukrayna ile Gürcistan'a Kuzey Atlantik İttifakı'na üyelik sözü verdiklerini, ancak birkaç ay sonra Gürcistan ile Güney Osetya'da çatışmaların başladığını hatırlattı.