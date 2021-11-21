https://tr.sputniknews.com/20211121/19-gundur-haber-alinamayan-cinli-tenisci-pekinde-ortaya-cikti-1051000860.html

19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı

19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı

Çin'in eski Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T10:55+0300

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2021-11-21T10:55+0300

spor

çin

cinsel taciz

tenis

kadın tenisçiler birliği (wta)

taciz

kayıp

peng shuai

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Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Peng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.Gönderide, Peng'ın ortadan kaybolmasına veya suçlamasına yer verilmedi.Peng'in görüntüleri, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinin Yayın Yönetmeni Hu Şicın'in dün Twitter'dan yaptığı Pıng'ın 'kendi evinde özgürce kaldığı' ve 'yakında halka görüneceği ve bazı etkinliklere katılacağı' bilgilerini içeren paylaşımının ardından ortaya çıktı.35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler" ifadelerine yer verilmişti.Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler arttıMektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/taciz-suclamasindan-sonra-haber-alinamayan-cinli-tenisci-peng-shuai-icin-osaka-da-tepki-gosterdi-1050901002.html

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çin, cinsel taciz, tenis, kadın tenisçiler birliği (wta), taciz, kayıp, peng shuai