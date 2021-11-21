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https://tr.sputniknews.com/20211121/19-gundur-haber-alinamayan-cinli-tenisci-pekinde-ortaya-cikti-1051000860.html
19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı
19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı
Çin'in eski Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T10:55+0300
2021-11-21T10:55+0300
spor
çin
cinsel taciz
tenis
kadın tenisçiler birliği (wta)
taciz
kayıp
peng shuai
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Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Peng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.Gönderide, Peng'ın ortadan kaybolmasına veya suçlamasına yer verilmedi.Peng'in görüntüleri, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinin Yayın Yönetmeni Hu Şicın'in dün Twitter'dan yaptığı Pıng'ın 'kendi evinde özgürce kaldığı' ve 'yakında halka görüneceği ve bazı etkinliklere katılacağı' bilgilerini içeren paylaşımının ardından ortaya çıktı.35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler" ifadelerine yer verilmişti.Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler arttıMektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/taciz-suclamasindan-sonra-haber-alinamayan-cinli-tenisci-peng-shuai-icin-osaka-da-tepki-gosterdi-1050901002.html
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çin, cinsel taciz, tenis, kadın tenisçiler birliği (wta), taciz, kayıp, peng shuai

19 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı

10:55 21.11.2021
© AFP 2021 / GREG WOODPeng Shuai
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / GREG WOOD
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Çin'in eski Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Şuai, Pekin'deki bir gençlik turnuvasında ortaya çıktı.
Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Peng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.
Gönderide, Peng'ın ortadan kaybolmasına veya suçlamasına yer verilmedi.
Peng'in görüntüleri, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinin Yayın Yönetmeni Hu Şicın'in dün Twitter'dan yaptığı Pıng'ın 'kendi evinde özgürce kaldığı' ve 'yakında halka görüneceği ve bazı etkinliklere katılacağı' bilgilerini içeren paylaşımının ardından ortaya çıktı.
35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.
Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.
Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler" ifadelerine yer verilmişti.
Naomi Osaka - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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Taciz suçlamasından sonra haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai için Osaka da tepki gösterdi
17 Kasım, 17:20

Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler arttı

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.
WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.
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