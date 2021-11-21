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Ahmet Ümit: 12 Eylül öncesinde öldü diye bıraktı polisler beni
Ahmet Ümit: 12 Eylül öncesinde öldü diye bıraktı polisler beni
Yazar Ahmet Ümit verdiği röportajda, 25’inci yılında tekrar basılan ilk romanı Sis ve Gece’nin, devletin kutsallaştırılması fikrine ironik bir eleştiri... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T15:22+0300
2021-11-21T15:22+0300
türkiye
sol
işkence
mehmet eymür
yazar
ahmet ümit
12 eylül askeri darbesi
polisiye roman
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BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün sorularını yanıtlayan Yazar Ahmet Ümit, 25’inci yılı nedeniyle yeniden basılan ‘Sis ve Gece’ kitabına dair değerlendirmelerde bulundu.“O dönemde Mehmet Eymür’ün Analiz kitabı çıktı. Eymür, MİT’teki en eski elemanlardandır. Oradan yola çıkarak bir MİT ajanı yarattım. Yine o dönemde yargısız infazlar vardı. Evler basılıyordu. Tüm bunları birleştirerek Sis ve Gece’yi yazdım. Karanlık, zorba, hukuksuz durumu ele alan bir kitap oldu” diyen Ümit, Eymür’ün son açıklamalarının sorulması üzerine şu cevabı verdi:‘Demirel’in deyimiyle konuşursak da boş tencere iktidar kaybettirir’‘Adam gelip yarı baygındım, tüfeğin dipçiğiyle kafama, alnıma vurdu’Ümit sözlerine şu şekilde devam etti:
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sol, işkence, mehmet eymür, yazar, ahmet ümit, 12 eylül askeri darbesi, polisiye roman

Ahmet Ümit: 12 Eylül öncesinde öldü diye bıraktı polisler beni

15:22 21.11.2021
© DHAAhmet Ümit
Ahmet Ümit - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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Yazar Ahmet Ümit verdiği röportajda, 25’inci yılında tekrar basılan ilk romanı Sis ve Gece’nin, devletin kutsallaştırılması fikrine ironik bir eleştiri olduğunu söyledi. 12 Eylül döneminde yaşadıklarını da aktaran Ümit “12 Eylül öncesinde öldü diye bıraktı polisler beni. Adam gelip yarı baygındım, tüfeğin dipçiğiyle kafama, alnıma vurdu” dedi.
BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün sorularını yanıtlayan Yazar Ahmet Ümit, 25’inci yılı nedeniyle yeniden basılan ‘Sis ve Gece’ kitabına dair değerlendirmelerde bulundu.
“O dönemde Mehmet Eymür’ün Analiz kitabı çıktı. Eymür, MİT’teki en eski elemanlardandır. Oradan yola çıkarak bir MİT ajanı yarattım. Yine o dönemde yargısız infazlar vardı. Evler basılıyordu. Tüm bunları birleştirerek Sis ve Gece’yi yazdım. Karanlık, zorba, hukuksuz durumu ele alan bir kitap oldu” diyen Ümit, Eymür’ün son açıklamalarının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

‘Demirel’in deyimiyle konuşursak da boş tencere iktidar kaybettirir’

“Kılıçdaroğlu yakın zamanda ‘Ülkede siyasi cinayetler başlayabilir’ dedi. Ardından Eymür de bunu reddetmeyen, bunların olabileceğine dair adeta destek veren bir konuşma yaptı. Siyasi iktidar gidiyor. Politik olarak bitti. Söyleyecek sözleri kalmadı. Ekonomi yerlerde sürünüyor. Ülke politik olarak bölünmüş durumda. İktidar bir seçimde kaybederse ki öyle gözüküyor, nasıl bir tavır alacak onu tartışmak lazım. Ekonomi korkunç, asıl mesele ekonomidir. Marksizm’de de böyledir. Demirel’in deyimiyle konuşursak da boş tencere iktidar kaybettirir. Her ağacın kurdu kendinden olur. Bu iktidarın çıkardığı yapılar bunlar. Sedat Peker’i de Mehmet Eymür’ü de öyle görmek lazım.”

‘Adam gelip yarı baygındım, tüfeğin dipçiğiyle kafama, alnıma vurdu’

Ümit sözlerine şu şekilde devam etti:
“12 Eylül öncesinde öldü diye bıraktı polisler beni. Adam gelip yarı baygındım, tüfeğin dipçiğiyle kafama, alnıma vurdu. Öldürmek için vuruyor. Solu düşman olarak görüyor. Bunun nedeni belli, Amerika. Türkiye’de çok güçlü bir sol var. Devrimci Yol var, Türkiye Komünist Partisi var. Bu ikisi çok güçlü hareket. Bir yandan Kürt hareketi yeni yeni ortaya çıkıyor. Mitinglere bakınca yüz binler toplanıyor. Cinayetler tasarladılar. 1 Mayıs 1977 büyük bir örnekti. Devrim olabileceğinden korktular. Ve sonra darbeyle solu biçtiler. Ama bu iktidarın temeli olan siyasal İslam’a dokunamadılar. Tam tersine imam hatipler açtılar. Bunu bizimkiler düşünmedi. Amerika düşündü. Devlet için diyor Eymür. Devlet kutsal çünkü Çiller, “Ölen de bizden öldüren de” demişti ya. Çiller aşağı yukarı bunlara yakındır yani.”
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