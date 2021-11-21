https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-parti-sozcusu-celikten-yunanistana-tepki-dunya-bu-ahlaksiz-zalimlige-dur-demeli-1051005044.html
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan'a tepki: ‘Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli’
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan'a tepki: ‘Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesi için, "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T14:01+0300
2021-11-21T14:01+0300
2021-11-21T14:01+0300
dünya
nato
türkiye
yunanistan
ömer çelik
göçmen
sahil güvenlik
müdahale
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüleri paylaştı.Çelik, ‘Ahlaksızlık ve zalimlik’ diyerek, Yunanistan güçlerinin göçmen botuna müdahale ettiğini, şişlediğini ve savunmasız insanları ölüme sürüklediğini söyledi.Çelik, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği (AB) seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.
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nato, türkiye, yunanistan, ömer çelik, göçmen, sahil güvenlik, müdahale
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan'a tepki: ‘Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesi için, "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüleri paylaştı.
Çelik, ‘Ahlaksızlık ve zalimlik’ diyerek, Yunanistan güçlerinin göçmen botuna müdahale ettiğini, şişlediğini ve savunmasız insanları ölüme sürüklediğini söyledi.
Çelik, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği (AB) seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.