https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-partili-yayman-bence-ibrahim-tatlisesin-sesi-freddie-mercuryden-daha-iyi-1051006931.html

AK Partili Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi

AK Partili Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda söz alan komisyon başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T16:05+0300

2021-11-21T16:05+0300

2021-11-21T16:05+0300

politika

türkiye

freddie mercury

hüseyin yayman

ibrahim tatlıses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049207548_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_19ad33cbb5d5cce41b9f283984410fad.jpg

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Facebook gibi büyük sosyal ağların temsilcilerini ve bu alanda çalışan akademisyenleri dinlemeye başladı.Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası’ köşesinde yer alan habere göre, Komisyon’un geçtiğimiz haftaki konuklarından biri Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dı.Eraslan sosyal medyada fotoğraf, resim ve görüntüyle yapılan manipülasyonlara dair birçok örnek paylaştı. Örneklerden biri de İbrahim Tatlıses'in dünyanın belki de en çok tanınan müzik grubu Queen'in solisti, Britanyalı şarkıcı Freddie Mercury’le çekildiği iddia edilen fotoğraf oldu.Eraslan binlerce retweet alan bu fotoğraftaki kişinin Hasan Bora olduğunu, Tatlıses ile Freddie Mercury’nin birbirlerini hiç görmediklerini anlattı. Bu arada söze giren Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, freddie mercury, hüseyin yayman, ibrahim tatlıses