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AK Partili Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi
AK Partili Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi
Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda söz alan komisyon başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T16:05+0300
2021-11-21T16:05+0300
politika
türkiye
freddie mercury
hüseyin yayman
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Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Facebook gibi büyük sosyal ağların temsilcilerini ve bu alanda çalışan akademisyenleri dinlemeye başladı.Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası’ köşesinde yer alan habere göre, Komisyon’un geçtiğimiz haftaki konuklarından biri Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dı.Eraslan sosyal medyada fotoğraf, resim ve görüntüyle yapılan manipülasyonlara dair birçok örnek paylaştı. Örneklerden biri de İbrahim Tatlıses'in dünyanın belki de en çok tanınan müzik grubu Queen'in solisti, Britanyalı şarkıcı Freddie Mercury’le çekildiği iddia edilen fotoğraf oldu.Eraslan binlerce retweet alan bu fotoğraftaki kişinin Hasan Bora olduğunu, Tatlıses ile Freddie Mercury’nin birbirlerini hiç görmediklerini anlattı. Bu arada söze giren Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi” dedi.
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türkiye, freddie mercury, hüseyin yayman, ibrahim tatlıses

AK Partili Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi

16:05 21.11.2021
© DHAİbrahim Tatlıses ilk konserini verdi
İbrahim Tatlıses ilk konserini verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda söz alan komisyon başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi” dedi.
Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Facebook gibi büyük sosyal ağların temsilcilerini ve bu alanda çalışan akademisyenleri dinlemeye başladı.
Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası’ köşesinde yer alan habere göre, Komisyon’un geçtiğimiz haftaki konuklarından biri Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dı.
Eraslan sosyal medyada fotoğraf, resim ve görüntüyle yapılan manipülasyonlara dair birçok örnek paylaştı. Örneklerden biri de İbrahim Tatlıses'in dünyanın belki de en çok tanınan müzik grubu Queen'in solisti, Britanyalı şarkıcı Freddie Mercury’le çekildiği iddia edilen fotoğraf oldu.
Eraslan binlerce retweet alan bu fotoğraftaki kişinin Hasan Bora olduğunu, Tatlıses ile Freddie Mercury’nin birbirlerini hiç görmediklerini anlattı. Bu arada söze giren Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi” dedi.
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