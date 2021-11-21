https://tr.sputniknews.com/20211121/bakan-donmez-kktcye-ilk-etapta-lng-getirilecek-1051008910.html

Bakan Dönmez: KKTC'ye ilk etapta LNG getirilecek

Bakan Dönmez: KKTC'ye ilk etapta LNG getirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs ile birçok konuda işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek, "İnşallah yapılacak projelerle... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T18:26+0300

2021-11-21T18:26+0300

2021-11-21T18:26+0300

türkiye

doğalgaz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

kuzey kıbrıs

lng

fatih dönmez

türkiye enerji zirvesi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11'inci Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.Dönmez, Kuzey Kıbrıs ile enerji başlığı altında birçok konuda işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Hidrokarbonlardan tutun maden aramalarına, elektrikte arz güvenliğinden elektrik dönüşümüne varıncaya kadar birçok alanda işbirliği yapıyoruz. Teknik destek sağlıyoruz. Bugün de o konuları tekrar gözden geçirme imkanı bulduk. Özellikle elektrikte dönüşüm artık dünyanın gündeminde. Daha çevreci, daha az fosil yakıt kullanan sistemlere bir gidiş var. Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği bugünlerde her ülke kendi karbon sıfır hedeflerini ve programlarını açıklıyor. Bu ziyaret vesilesiyle Sayın Bakan ile Ada'nın böyle bir programı çalışması konusunda da istişare etme imkanı bulduk. İlk etapta oradaki mevcut fuel-oil santrallerinin doğalgaza dönüşümü konusunu değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerle Ada'ya ilk etapta LNG getirilmiş olacak. Başta bu elektrik üretim santralleri olmak üzere sanayi ve turizm tesislerinin de ihtiyaç duyduğu bu temiz enerji kaynağına kavuşmuş olacak" dedi.‘Yeni üretim tesisleri kurulacak’Bakan Dönmez, Kuzey Kıbrıs’taki vatandaşların geliştirmiş olduğu yerli elektrikli otomobil projesini yakından takip ettiklerini ve takdirle izlediklerini söyledi. Ada'da bu tip dönüşümlerin çok daha hızlı olabileceğini kaydeden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

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doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, kuzey kıbrıs, lng, fatih dönmez, türkiye enerji zirvesi