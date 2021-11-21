https://tr.sputniknews.com/20211121/gaziantepte-kadin-cantasi-icerisinde-cenin-bulundu-1051009632.html

Kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep’te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T19:07+0300

2021-11-21T19:07+0300

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türkiye

gaziantep

kadın

çanta

cenin

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Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir kişi kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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gaziantep, kadın, çanta, cenin