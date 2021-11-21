Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/aUj5ERepDw