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Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T09:50+0300
2021-11-21T09:50+0300
türkiye
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
haliç
kurtarma
tekne
açıklama
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.
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kıyı emniyeti genel müdürlüğü, haliç, kurtarma, tekne, açıklama

Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

09:50 21.11.2021
© AAHaliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.
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