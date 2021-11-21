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https://tr.sputniknews.com/20211121/karisini-kiraladigi-kobrayla-oldurdu-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1051007674.html
Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Hindistan’da mahkeme, kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T17:06+0300
2021-11-21T17:06+0300
yaşam
hindistan
cinayet
kobra
yılan
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Haber Global’in CNN International'dan aktardığı habere göre, Hindistan’ın Kerela eyaletine bağlı Kollam’da mahkeme, uyuduğu sırada karısının üzerine kobra yılanı salan ve hayvanı eşini sokmaya zorlayan P. Sooraj'ı cinayetten suçlu buldu.Mahkeme, zanlıyı, yaşını göz önüne alarak idam cezasına çarptırmadı ancak söz konusu suçun kötü örnek teşkil etmemesi için müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Hayatını kaybeden kadının ailesi, damatları için ölüm cezası beklediklerini ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.Sooraj, daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs etmişti. Davaya bakan savcı, 11 Ekim’de cinayetten suçlu bulunan zanlının idamını talep etmişti.Kumar ve Uthra 2018 yılında bir çöpçatanlık sitesinde tanıştı. Uthra'nın öğrenme güçlüğü olduğu ve kendisini bu haliyle kabul edecek birini aradığı belirtildi. Kumar ve Uthra evlenebilsin diye kadının ailesi Kumar'ın ailesine çeyiz olarak 720 gram altın, 6 bin 700 dolar para ve bir araba verdi. Çift birkaç ay içinde evlendi. Ancak Kumar'ın ailesi Uthra'nın ailesinden daha fazlasını istedi. Bahaneleri ise zavallı kadının yaşadığı zihinsel problemlerdi. Mahkemeye verdiği ifadede karısının öğrenme güçlüğüne daha fazla tahammül edemediğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini anlattı.
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hindistan, cinayet, kobra, yılan

Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

17:06 21.11.2021
© Flickr / Michael RansburgKobra yılanı
Kobra yılanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Flickr / Michael Ransburg
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Hindistan’da mahkeme, kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı.
Haber Global’in CNN International'dan aktardığı habere göre, Hindistan’ın Kerela eyaletine bağlı Kollam’da mahkeme, uyuduğu sırada karısının üzerine kobra yılanı salan ve hayvanı eşini sokmaya zorlayan P. Sooraj'ı cinayetten suçlu buldu.
Mahkeme, zanlıyı, yaşını göz önüne alarak idam cezasına çarptırmadı ancak söz konusu suçun kötü örnek teşkil etmemesi için müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Hayatını kaybeden kadının ailesi, damatları için ölüm cezası beklediklerini ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.
Sooraj, daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs etmişti. Davaya bakan savcı, 11 Ekim’de cinayetten suçlu bulunan zanlının idamını talep etmişti.
Kumar ve Uthra 2018 yılında bir çöpçatanlık sitesinde tanıştı. Uthra'nın öğrenme güçlüğü olduğu ve kendisini bu haliyle kabul edecek birini aradığı belirtildi. Kumar ve Uthra evlenebilsin diye kadının ailesi Kumar'ın ailesine çeyiz olarak 720 gram altın, 6 bin 700 dolar para ve bir araba verdi. Çift birkaç ay içinde evlendi. Ancak Kumar'ın ailesi Uthra'nın ailesinden daha fazlasını istedi. Bahaneleri ise zavallı kadının yaşadığı zihinsel problemlerdi. Mahkemeye verdiği ifadede karısının öğrenme güçlüğüne daha fazla tahammül edemediğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini anlattı.
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