https://tr.sputniknews.com/20211121/rasim-ozan-kutahyali-benim-icime-doguyor-galatasaray-bugun-fenerbahceyi-7-0-maglup-edecek-1051006816.html

Rasim Ozan Kütahyalı: Benim içime doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek

Rasim Ozan Kütahyalı: Benim içime doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Benim içime öyle doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek" ifadelerini kullandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

fenerbahçe

futbol

rasim ozan kütahyalı

derbi

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0" ifadesini kullandı.

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galatasaray, fenerbahçe, futbol, rasim ozan kütahyalı, derbi