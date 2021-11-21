Rasim Ozan Kütahyalı: Benim içime doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0" ifadesini kullandı.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Benim içime öyle doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek" ifadelerini kullandı.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0" ifadesini kullandı.
Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0 pic.twitter.com/rJ8rIpj4Q9