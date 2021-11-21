https://tr.sputniknews.com/20211121/riza-akpolat-kara-kis-sartlari-ne-kadar-zor-olursa-olsun-besiktas-genclerine-sahip-cikacak-1051010777.html

Rıza Akpolat: Kara kış şartları ne kadar zor olursa olsun, Beşiktaş gençlerine sahip çıkacak

Rıza Akpolat: Kara kış şartları ne kadar zor olursa olsun, Beşiktaş gençlerine sahip çıkacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaş Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde öğrencilere ücretsiz yemek imkanı sağlayan projeyi sosyal medya adresinden... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T20:25+0300

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rıza akpolat

türkiye

beşiktaş

öğrenciler

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanan 'Öğrenci ’Ye' projesini Twitter hesabından paylaştı. Akpolat paylaşımında "Öğrenci Politikaları Hareketimiz ile hayata geçirdiğimiz projelerimizin lansmanını Karaoğlan Gençlik Merkezimizde, gençlerimizle gerçekleştirdik. Kara kış şartları ne kadar zor olursa olsun, Beşiktaş gençlerine sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

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rıza akpolat, beşiktaş, öğrenciler