Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti

ABD'deki ilk canlı performansını 2017'de yine AMAs töreninde gerçekleştiren BTS, 'Favori Pop İkilisi/ Grubu' ve 'Butter' şarkısıyla da 'Favori Pop Şarkı' ödülünü kazandı.
ABD'deki ilk canlı performansını 2017'de yine AMAs töreninde gerçekleştiren BTS, 'Favori Pop İkilisi/ Grubu' ve 'Butter' şarkısıyla da 'Favori Pop Şarkı' ödülünü kazandı.
Geçen yıldan bir Grammy adaylığı bulunan grup The Weeknd, Taylor Swift ve Drake gibi isimleri geride bırakarak 'Yılın Sanatçısı' ödülüne de uzandı ve bunu başaran ilk Asyalı sanatçı oldu.
Geçen yıldan bir Grammy adaylığı bulunan grup The Weeknd, Taylor Swift ve Drake gibi isimleri geride bırakarak 'Yılın Sanatçısı' ödülüne de uzandı ve bunu başaran ilk Asyalı sanatçı oldu.
Grubun lideri Kim Namjoon (sahne adıyla RM) ödül konuşmasında, bu ödülü alacaklarına ARMY adını verdikleri dinleyicilerinden başka kimsenin inanmadığına vurgu yapıp "Müzik aşkıyla bir araya gelmiş 7 Güney Koreli genç dünyanın dört bir yanındaki ARMY'lerin sevgi ve desteğiyle buluştu" dedi.
Grubun lideri Kim Namjoon (sahne adıyla RM) ödül konuşmasında, bu ödülü alacaklarına ARMY adını verdikleri dinleyicilerinden başka kimsenin inanmadığına vurgu yapıp "Müzik aşkıyla bir araya gelmiş 7 Güney Koreli genç dünyanın dört bir yanındaki ARMY'lerin sevgi ve desteğiyle buluştu" dedi.
Grup, törenin açılışını Coldplay ile birlikte seslendirdikleri 'My Universe' şarkısıyla yaptı.
Grup, törenin açılışını Coldplay ile birlikte seslendirdikleri 'My Universe' şarkısıyla yaptı.
Törende son sahneye çıkan da yine ödüllü şarkısı 'Butter' ile BTS oldu.
Gecede 7 adaylığı bulunan Olivia Rodrigo yalnızca 'Yılın Yeni Sanatçısı' ödülünü kazanabildi. 'Favori Pop Albümü' ödülü de geceye katılmayıp video mesaj yollayan Taylor Swift'e gitti. 'Favori Kadın Pop Sanatçısı' ödülünü de kazanan Swift böylelikle tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.
Gecede 7 adaylığı bulunan Olivia Rodrigo yalnızca 'Yılın Yeni Sanatçısı' ödülünü kazanabildi. 'Favori Pop Albümü' ödülü de geceye katılmayıp video mesaj yollayan Taylor Swift'e gitti. 'Favori Kadın Pop Sanatçısı' ödülünü de kazanan Swift böylelikle tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.
'Favori Kadın Latin Sanatçı' ödülünü alan Becky G de ABD'deki Latin topluluğuna seslendi, "Yalnız değilsiniz, biz Amerikan rüyasıyız" dedi.
'Favori Kadın Latin Sanatçı' ödülünü alan Becky G de ABD'deki Latin topluluğuna seslendi, "Yalnız değilsiniz, biz Amerikan rüyasıyız" dedi.