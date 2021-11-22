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Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti
Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti
ABD'de Microsoft Theatre'da düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı törenle Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu. Dinlenme- albüm satışı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti

09:51 22.11.2021 (güncellendi: 10:01 22.11.2021)
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ABD'de Microsoft Theatre'da düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı törenle Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu. Dinlenme- albüm satışı- dijital satış- radyoda çalınma ve sosyal medyadaki etkileşim oranının dikkate alındığı törende Güney Koreli BTS grubu aday olduğu 3 kategorinin tamamını kazanarak geceye damgasını vurdu.
© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

ABD'deki ilk canlı performansını 2017'de yine AMAs töreninde gerçekleştiren BTS, 'Favori Pop İkilisi/ Grubu' ve 'Butter' şarkısıyla da 'Favori Pop Şarkı' ödülünü kazandı.

ABD&#x27;deki ilk canlı performansını 2017&#x27;de yine AMAs töreninde gerçekleştiren BTS, &#x27;Favori Pop İkilisi/ Grubu&#x27; ve &#x27;Butter&#x27; şarkısıyla da &#x27;Favori Pop Şarkı&#x27; ödülünü kazandı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

ABD'deki ilk canlı performansını 2017'de yine AMAs töreninde gerçekleştiren BTS, 'Favori Pop İkilisi/ Grubu' ve 'Butter' şarkısıyla da 'Favori Pop Şarkı' ödülünü kazandı.

© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

Geçen yıldan bir Grammy adaylığı bulunan grup The Weeknd, Taylor Swift ve Drake gibi isimleri geride bırakarak 'Yılın Sanatçısı' ödülüne de uzandı ve bunu başaran ilk Asyalı sanatçı oldu.

Geçen yıldan bir Grammy adaylığı bulunan grup The Weeknd, Taylor Swift ve Drake gibi isimleri geride bırakarak &#x27;Yılın Sanatçısı&#x27; ödülüne de uzandı ve bunu başaran ilk Asyalı sanatçı oldu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

Geçen yıldan bir Grammy adaylığı bulunan grup The Weeknd, Taylor Swift ve Drake gibi isimleri geride bırakarak 'Yılın Sanatçısı' ödülüne de uzandı ve bunu başaran ilk Asyalı sanatçı oldu.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

Grubun lideri Kim Namjoon (sahne adıyla RM) ödül konuşmasında, bu ödülü alacaklarına ARMY adını verdikleri dinleyicilerinden başka kimsenin inanmadığına vurgu yapıp "Müzik aşkıyla bir araya gelmiş 7 Güney Koreli genç dünyanın dört bir yanındaki ARMY'lerin sevgi ve desteğiyle buluştu" dedi.

Grubun lideri Kim Namjoon (sahne adıyla RM) ödül konuşmasında, bu ödülü alacaklarına ARMY adını verdikleri dinleyicilerinden başka kimsenin inanmadığına vurgu yapıp &quot;Müzik aşkıyla bir araya gelmiş 7 Güney Koreli genç dünyanın dört bir yanındaki ARMY&#x27;lerin sevgi ve desteğiyle buluştu&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MARIO ANZUONI

Grubun lideri Kim Namjoon (sahne adıyla RM) ödül konuşmasında, bu ödülü alacaklarına ARMY adını verdikleri dinleyicilerinden başka kimsenin inanmadığına vurgu yapıp "Müzik aşkıyla bir araya gelmiş 7 Güney Koreli genç dünyanın dört bir yanındaki ARMY'lerin sevgi ve desteğiyle buluştu" dedi.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

Grup, törenin açılışını Coldplay ile birlikte seslendirdikleri 'My Universe' şarkısıyla yaptı.

Grup, törenin açılışını Coldplay ile birlikte seslendirdikleri &#x27;My Universe&#x27; şarkısıyla yaptı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MARIO ANZUONI

Grup, törenin açılışını Coldplay ile birlikte seslendirdikleri 'My Universe' şarkısıyla yaptı.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

Törende son sahneye çıkan da yine ödüllü şarkısı 'Butter' ile BTS oldu.

Törende son sahneye çıkan da yine ödüllü şarkısı &#x27;Butter&#x27; ile BTS oldu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MARIO ANZUONI

Törende son sahneye çıkan da yine ödüllü şarkısı 'Butter' ile BTS oldu.

© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

Gecede 7 adaylığı bulunan Olivia Rodrigo yalnızca 'Yılın Yeni Sanatçısı' ödülünü kazanabildi. 'Favori Pop Albümü' ödülü de geceye katılmayıp video mesaj yollayan Taylor Swift'e gitti. 'Favori Kadın Pop Sanatçısı' ödülünü de kazanan Swift böylelikle tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.

Gecede 7 adaylığı bulunan Olivia Rodrigo yalnızca &#x27;Yılın Yeni Sanatçısı&#x27; ödülünü kazanabildi. &#x27;Favori Pop Albümü&#x27; ödülü de geceye katılmayıp video mesaj yollayan Taylor Swift&#x27;e gitti. &#x27;Favori Kadın Pop Sanatçısı&#x27; ödülünü de kazanan Swift böylelikle tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti. - Sputnik Türkiye
6/8
© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

Gecede 7 adaylığı bulunan Olivia Rodrigo yalnızca 'Yılın Yeni Sanatçısı' ödülünü kazanabildi. 'Favori Pop Albümü' ödülü de geceye katılmayıp video mesaj yollayan Taylor Swift'e gitti. 'Favori Kadın Pop Sanatçısı' ödülünü de kazanan Swift böylelikle tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.

© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

'Favori Kadın Latin Sanatçı' ödülünü alan Becky G de ABD'deki Latin topluluğuna seslendi, "Yalnız değilsiniz, biz Amerikan rüyasıyız" dedi.

&#x27;Favori Kadın Latin Sanatçı&#x27; ödülünü alan Becky G de ABD&#x27;deki Latin topluluğuna seslendi, &quot;Yalnız değilsiniz, biz Amerikan rüyasıyız&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / AUDE GUERRUCCI

'Favori Kadın Latin Sanatçı' ödülünü alan Becky G de ABD'deki Latin topluluğuna seslendi, "Yalnız değilsiniz, biz Amerikan rüyasıyız" dedi.

© REUTERS / MARIO ANZUONIBu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan grup Maneskin de 'Beggin' şarkısını yorumlayarak ilk kez ABD'deki bir ödül töreninde sahne almış oldu.
Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan grup Maneskin de 'Beggin' şarkısını yorumlayarak ilk kez ABD'deki bir ödül töreninde sahne almış oldu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / MARIO ANZUONI
Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan grup Maneskin de 'Beggin' şarkısını yorumlayarak ilk kez ABD'deki bir ödül töreninde sahne almış oldu.
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