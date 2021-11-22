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Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Avusturya’da koronavirüs vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle, 20 gün süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T14:24+0300
2021-11-22T14:24+0300
dünya
avusturya
sokağa çıkma yasağı
koronavirüs
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фото, avusturya, sokağa çıkma yasağı, koronavirüs

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

14:24 22.11.2021
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Avusturya’da koronavirüs vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle, 20 gün süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi.
© REUTERS / LISI NIESNER

AGünlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı ülkede hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.

AGünlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı ülkede hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / LISI NIESNER

AGünlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı ülkede hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.

© REUTERS / LISI NIESNER

Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak.

Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / LISI NIESNER

Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak.

© REUTERS / LISI NIESNER

Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek. Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.

Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek. Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / LISI NIESNER

Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek. Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.

© REUTERS / LISI NIESNER

Alınan kararlara uymayanlar 1450 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Alınan kararlara uymayanlar 1450 euro&#x27;ya kadar para cezasına çarptırılabilecek. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISI NIESNER

Alınan kararlara uymayanlar 1450 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

© REUTERS / LUKAS BARTH

Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi.

Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / LUKAS BARTH

Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi.

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