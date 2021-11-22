https://tr.sputniknews.com/20211122/afganistanin-bayrak-tasiyici-havayolu-sirketi-ankaraya-ucuslara-yeniden-basladi--1051022742.html

Afganistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, Ankara’ya uçuşlara yeniden başladı

Afganistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, Ankara’ya uçuşlara yeniden başladı

Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşları yeniden başlattı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T11:17+0300

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taliban kontrolünde afganistan

türkiye

esenboğa havaalanı

ariana afghan airlines

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Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Nazar Muhammet Mutmain, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ariana Afghan Airlines (20 Kasım'da) Ankara’ya uçuşlara başladı. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuş tablosuna göre, Kabil’den yolcu uçağı 17.30’da havalimanına iniş yaptı. Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’ın başkenti Kabil’den 3 aydır birçok ülkeye uçuş gerçekleştirilmiyordu.

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2021

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türkiye, esenboğa havaalanı, ariana afghan airlines