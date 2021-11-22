Afganistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, Ankara’ya uçuşlara yeniden başladı

Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Nazar Muhammet Mutmain, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ariana Afghan Airlines (20 Kasım'da) Ankara’ya uçuşlara başladı. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuş tablosuna göre, Kabil’den yolcu uçağı 17.30’da havalimanına iniş yaptı. Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’ın başkenti Kabil’den 3 aydır birçok ülkeye uçuş gerçekleştirilmiyordu.
Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşları yeniden başlattı.
Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Nazar Muhammet Mutmain, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ariana Afghan Airlines (20 Kasım'da) Ankara’ya uçuşlara başladı. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuş tablosuna göre, Kabil’den yolcu uçağı 17.30’da havalimanına iniş yaptı.
Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’ın başkenti Kabil’den 3 aydır birçok ülkeye uçuş gerçekleştirilmiyordu.