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Belçika'da Kovid-19 test merkezleri kapasitelerinin dolduğunu duyurdu
Belçika'da Kovid-19 test merkezleri kapasitelerinin dolduğunu duyurdu
Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları günlük ortalama 16 bini aşarken, test merkezleri kapasitelerinin dolduğunu bildirdi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:06+0300
2021-11-22T13:06+0300
koronavirüs
belçika
test
vaka
kovid-19
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Yerel basına göre, test merkezleri, artan test taleplerine yanıt veremediklerini, test sayılarının salgının başından bu yana en yüksek seviyede olduğunu duyurdu.Artan vaka sayılarının yanı sıra Güvenli Kovid Belgesi'nin kullanımının yaygınlaşması da bu durumda etkili oldu. Aşı olmayanlar, kapalı ise 50, açık ise 100'den fazla kişiyi içeren mekanlara, test yaptırarak girmek zorunda.Güvenli Kovid Belgesi, kişilerin son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını, aşılarının tam olduğunu ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.Belçika hükümeti, 20 Kasım itibarıyla maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirmişti.Öte yandan, dün, yaklaşık 35 bin kişi başkent Brüksel'de tedbirleri protesto etmiş, polisle yaşanan arbedede 4 kişi yaralanmış, 44 kişi gözaltına alınmıştı.Ön değerlendirme hizmetiBu arada, hükümet, test merkezlerinin yükünü azaltmak için bir ön değerlendirme portalı oluşturdu.Web sitesindeki sorulara yanıt verenler, aldıkları sonuçlara göre bir test kodu elde ediyor ve bu kod ile test merkezlerine başvuru yapıyor.Belçika'da virüsle mücadelede son durumUlusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, 15-21 Kasım döneminde günlük vaka sayısı 16 bin 286 olarak kaydedildi.Söz konusu haftada 115 bin 490 test yapılırken, bunların yüzde 15'i pozitif çıktı ve 278 kişi hastaneye kaldırıldı.Can kaybı sayısı 39'a yükselirken, geçen senenin aynı döneminde bu sayı 160 civarındaydı.Vaka sayılarındaki artışa rağmen virüse bağlı ölüm sayıları, 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede yetişkinlerin yüzde 86,8'inin aşılanmış olmasının etkisiyle geçen yıla göre daha az düzeyde seyrediyor.
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belçika, test, vaka, kovid-19

Belçika'da Kovid-19 test merkezleri kapasitelerinin dolduğunu duyurdu

13:06 22.11.2021
© REUTERS / Johanna GeronBelçika - koronavirüs - Kovid-19 - koronavirüs testi
Belçika - koronavirüs - Kovid-19 - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Johanna Geron
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları günlük ortalama 16 bini aşarken, test merkezleri kapasitelerinin dolduğunu bildirdi.
Yerel basına göre, test merkezleri, artan test taleplerine yanıt veremediklerini, test sayılarının salgının başından bu yana en yüksek seviyede olduğunu duyurdu.
Artan vaka sayılarının yanı sıra Güvenli Kovid Belgesi'nin kullanımının yaygınlaşması da bu durumda etkili oldu. Aşı olmayanlar, kapalı ise 50, açık ise 100'den fazla kişiyi içeren mekanlara, test yaptırarak girmek zorunda.
Güvenli Kovid Belgesi, kişilerin son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını, aşılarının tam olduğunu ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.
Belçika hükümeti, 20 Kasım itibarıyla maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirmişti.
Öte yandan, dün, yaklaşık 35 bin kişi başkent Brüksel'de tedbirleri protesto etmiş, polisle yaşanan arbedede 4 kişi yaralanmış, 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Ön değerlendirme hizmeti

Bu arada, hükümet, test merkezlerinin yükünü azaltmak için bir ön değerlendirme portalı oluşturdu.
Web sitesindeki sorulara yanıt verenler, aldıkları sonuçlara göre bir test kodu elde ediyor ve bu kod ile test merkezlerine başvuru yapıyor.

Belçika'da virüsle mücadelede son durum

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, 15-21 Kasım döneminde günlük vaka sayısı 16 bin 286 olarak kaydedildi.
Söz konusu haftada 115 bin 490 test yapılırken, bunların yüzde 15'i pozitif çıktı ve 278 kişi hastaneye kaldırıldı.
Can kaybı sayısı 39'a yükselirken, geçen senenin aynı döneminde bu sayı 160 civarındaydı.
Vaka sayılarındaki artışa rağmen virüse bağlı ölüm sayıları, 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede yetişkinlerin yüzde 86,8'inin aşılanmış olmasının etkisiyle geçen yıla göre daha az düzeyde seyrediyor.
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