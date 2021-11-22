Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/cemal-kasikcinin-nisanlisi-justin-bieberdan-suudi-arabistan-konserini-iptal-etmesini-istedi-1051014395.html
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T01:27+0300
2021-11-22T01:27+0300
dünya
türkiye
suudi arabistan
justin bieber
konser
cemal kaşıkçı
hatice cengiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/02/1040290267_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_8c6f7e459cf4b0af745dc1dd270db121.jpg
Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslendi.Justin Bieber'a 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısı yapan Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurguladı.Cengiz, açık mektubunda "Suudi Arabistan'a hayranlarınız için gideceğinizin farkındayım ama her yaştan, kökenden ve dini inançtan yüzlerce Suudi MBS'nin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) diktatörlüğüne karşı çıktığı için cezalandırılıyor ve hapishanede çürüyor" ifadelerine yer verdi.Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istedi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamış, daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210719/kasikci-cinayetinde-yeni-bulgu-1044997023.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/02/1040290267_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_80ab75738abd6392b627041c7b0baf05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suudi arabistan, justin bieber, konser, cemal kaşıkçı, hatice cengiz

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi

01:27 22.11.2021
© AAHatice Cengiz
Hatice Cengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
Abone ol
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'a Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslendi.
Justin Bieber'a 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısı yapan Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurguladı.
Cengiz, açık mektubunda "Suudi Arabistan'a hayranlarınız için gideceğinizin farkındayım ama her yaştan, kökenden ve dini inançtan yüzlerce Suudi MBS'nin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) diktatörlüğüne karşı çıktığı için cezalandırılıyor ve hapishanede çürüyor" ifadelerine yer verdi.
Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamış, daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
Cemal Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
DÜNYA
Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgu
19 Temmuz, 07:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:20WSJ: Rus füzeleri Amerikan uçak gemilerini savunmasız hale getirdi
02:04Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, ailesine kavuştu
01:27Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi
01:07Ukrayna eski devlet başkanı Poroşenko'nun destekçileri, Başkanlık binasını basmaya çalıştı
00:46Piyanist İdil Biret, 80'inci yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutladı
00:40El Salvador'da dünyanın ilk 'Bitcoin Şehri' kuruluyor
00:16Koronavirüs aşısını tekrar yaptıran Putin: Kendimi iyi hissediyorum
00:13Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı: 2 yaralı, 3 gözaltı
00:02NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt
DünVaka sayıları 10 binin üstünde seyreden Belçika'da 35 bin kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
Dünİzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binada kayma oluştu: 5 bina boşaltıldı
DünAK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz
DünBinali Yıldırım: Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz, ekonomide belirsizlik var
DünTürkiye Enerji Zirvesi toplanıyor: Enerjide yeni dönem stratejileri belirlenecek
DünKılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'O davaları geri çekme, sonuna kadar götür'
DünBaşı kesilerek öldürüldü, başı bulunamadı
DünKremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı
DünGalatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı
DünBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı
DünBabasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı