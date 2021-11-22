https://tr.sputniknews.com/20211122/demokratik-suriye-guclerinin-para-karsiliginda-tutuklu-isid-uyelerini-serbest-biraktigi-belirtildi-1051030749.html

The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor

The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 10 bin IŞİD bağlantılı radikal İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen insanın tutulduğu hapishanelerden sorumlu olan... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:30+0300

2021-11-22T14:30+0300

2021-11-22T14:37+0300

dünya

suriye

işid

hapishane

demokratik suriye güçleri (dsg)

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T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre serbest bırakılma formlarında tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.Ödeme yaptıktan sonra serbest kalan tutukluların tekrar bir silahlı organizasyona katılmayacağı ve Suriye'nin DSG* kontrolündeki bölgelerinden çıkacağına dair bir kağıt imzaladığı belirtildi.The Guardian'a konuşan iki eski IŞİD savaşçısı, serbest kaldıktan sonra aileleriyle buluşup önce İdlib'e, oradan da sınırı geçip Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Teröristler, aileleriyle otoritelerden saklanarak Türkiye'de yaşadıklarını dile getirdi.SDG, belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının bulunmadığını iddia etti.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210401/abd-ordusu-40-isid-uyesini-dsg-kontrolundeki-hapishaneden-hasekedeki-askeri-ussune-tasidi-1044168470.html

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suriye, işid, hapishane, demokratik suriye güçleri (dsg)