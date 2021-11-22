https://tr.sputniknews.com/20211122/demokratik-suriye-guclerinin-para-karsiliginda-tutuklu-isid-uyelerini-serbest-biraktigi-belirtildi-1051030749.html
The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor
The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor
Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 10 bin IŞİD bağlantılı radikal İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen insanın tutulduğu hapishanelerden sorumlu olan... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T14:30+0300
2021-11-22T14:30+0300
2021-11-22T14:37+0300
dünya
suriye
işid
hapishane
demokratik suriye güçleri (dsg)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103796/33/1037963348_0:161:3337:2038_1920x0_80_0_0_13bb52cb1bd226f1079c9016052d4f69.jpg
T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre serbest bırakılma formlarında tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.Ödeme yaptıktan sonra serbest kalan tutukluların tekrar bir silahlı organizasyona katılmayacağı ve Suriye'nin DSG* kontrolündeki bölgelerinden çıkacağına dair bir kağıt imzaladığı belirtildi.The Guardian'a konuşan iki eski IŞİD savaşçısı, serbest kaldıktan sonra aileleriyle buluşup önce İdlib'e, oradan da sınırı geçip Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Teröristler, aileleriyle otoritelerden saklanarak Türkiye'de yaşadıklarını dile getirdi.SDG, belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının bulunmadığını iddia etti.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210401/abd-ordusu-40-isid-uyesini-dsg-kontrolundeki-hapishaneden-hasekedeki-askeri-ussune-tasidi-1044168470.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103796/33/1037963348_203:0:3134:2198_1920x0_80_0_0_e0fedc6c1caf44e6005023ae12ccca61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, işid, hapishane, demokratik suriye güçleri (dsg)
The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor
14:30 22.11.2021 (güncellendi: 14:37 22.11.2021)
Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 10 bin IŞİD bağlantılı radikal İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen insanın tutulduğu hapishanelerden sorumlu olan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) para karşılığında tutukluları serbest bıraktığı belirtildi.
T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre serbest bırakılma formlarında tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.
Ödeme yaptıktan sonra serbest kalan tutukluların tekrar bir silahlı organizasyona katılmayacağı ve Suriye'nin DSG* kontrolündeki bölgelerinden çıkacağına dair bir kağıt imzaladığı belirtildi.
The Guardian'a konuşan iki eski IŞİD savaşçısı, serbest kaldıktan sonra aileleriyle buluşup önce İdlib'e, oradan da sınırı geçip Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Teröristler, aileleriyle otoritelerden saklanarak Türkiye'de yaşadıklarını dile getirdi.
SDG, belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının bulunmadığını iddia etti.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.