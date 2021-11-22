https://tr.sputniknews.com/20211122/fiyat-artisina-ragmen-yuksek-donanimli-bmw-satislarinda-turkiye-44-ulke-arasinda-birinci-1051028687.html
Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci
Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci
Türkiye’deki BMW müşterilerinin en donanımlı araçları tercih ettiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Müşterilerimiz fiyat... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:54+0300
2021-11-22T13:54+0300
2021-11-22T13:54+0300
ekonomi
türkiye
bmw
otomobil
araç
fiyat
artış
hakan tiftik
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Dar gelirli kesimi zorlayan kur artışı ve yüksek vergiler nedeniyle lüks araç pazarında da birçok modelin fiyatı son iki yılda yüzde 400’e yakın arttı.Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, şunları kaydetti:‘Çip krizi olmasaydı, 500 adet satabilirdik’BMW iX ve iX3’in Alaçatı’da düzenlenen tanıtımında soruları yanıtlayan Tiftik, yeni modelin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 100 bin kapora veren 185 kişinin ön sipariş verdiğini, yıl sonuna kadar 300 adet iX satışı hedeflediklerini söyledi. Tiftik, “Çip krizi olmasaydı, 500 adet satabilirdik” dedi. Modelin lansmanında 1.8 milyon lira olarak açıklanan fiyat, dün itibariyle 1.9 milyon liraya ulaştı.‘Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir’Tiftik, binek otomobil pazarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Biriken talebin gelecek yıl satışları hızlandıracağına dikkat çeken Tiftik “Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır” dedi.
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türkiye, bmw, otomobil, araç, fiyat, artış, hakan tiftik
Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci
Türkiye’deki BMW müşterilerinin en donanımlı araçları tercih ettiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci” dedi.
Dar gelirli kesimi zorlayan kur artışı ve yüksek vergiler nedeniyle lüks araç pazarında da birçok modelin fiyatı son iki yılda yüzde 400’e yakın arttı.
Dünya’dan Aysel Yücel’e
konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, şunları kaydetti:
“Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Donanımı düşük araç yerine daha donanımlı araç getiriyoruz. BMW’nin özelliğini ortaya çıkaracak farklılığını ortaya koyacak araçlar getiriyoruz. Tüm modellerimiz için aynı durum geçerli. Bizim stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci.”
‘Çip krizi olmasaydı, 500 adet satabilirdik’
BMW iX ve iX3’in Alaçatı’da düzenlenen tanıtımında soruları yanıtlayan Tiftik, yeni modelin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 100 bin kapora veren 185 kişinin ön sipariş verdiğini, yıl sonuna kadar 300 adet iX satışı hedeflediklerini söyledi. Tiftik, “Çip krizi olmasaydı, 500 adet satabilirdik” dedi. Modelin lansmanında 1.8 milyon lira olarak açıklanan fiyat, dün itibariyle 1.9 milyon liraya ulaştı.
‘Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir’
Tiftik, binek otomobil pazarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Biriken talebin gelecek yıl satışları hızlandıracağına dikkat çeken Tiftik “Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır” dedi.