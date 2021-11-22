https://tr.sputniknews.com/20211122/gazprom-moldovanin-sozlesme-yukumluluklerini-yerine-getirmemesinden-hayal-kirikligina-ugradik-1051044937.html

Gazprom: Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden hayal kırıklığına uğradık

Gazprom: Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden hayal kırıklığına uğradık

Rus doğalgaz devi Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, Moldova’nın fiilen kendi şartlarına göre imzalanan gaz tedarik sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T20:45+0300

2021-11-22T20:45+0300

2021-11-22T20:45+0300

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Moldova’nın fiilen kendi şartlarına göre imzalanan gaz tedarik sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin şirketi çok büyük hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.Gazprom’un uzun süredir Moldova ile gaz tedariki ve buna ilişkin sözleşmenin imzalanması konusunda görüşmeler yürüttüğüne dikkat çeken Kupriyanov, şirketin gaz fiyatına ilişkin sözleşme tekliflerinin ‘kesinlikle piyasaya dayalı olduğunu ve gaz ile yapılan borsa işlemleri temelinde oluşturulduğunu’, Moldova tarafının ise kendisi için daha avantajlı fiyatlandırmada ısrar ettiğini ifade etti.Gazprom yetkilisi, Moldova'nın ekonomik ve mali açıdan zor durumu ve Moldova'nın Gazprom'a olan borç yükümlülüklerini ödeme imkanlarının korunması arzusu dikkate alınarak, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yöndeki tutumuna istinaden şirketin ‘sözleşmeyi fiilen Moldova’nın şartlarına göre, ancak esaslı ve önemli olan ‘Moldova cari gaz ödemelerini yüzde 100 olarak zamanında gerçekleştirir’ maddesi eklenerek imzalamaya karar verdiğini’ anlattı.

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gazprom, haberler, moldova, gaz, sözleşme