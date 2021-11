Hekimler, İstanbul'dan Ankara'ya 'beyaz yürüyüş' başlatıyor: 'Haklarımıza sahip çıkacağız'

Çalıştığımız alanlar hem şiddet açısından hem de Kovid-19 pandemisi nedeniyle güvenli değil. Sağlık alanında yaşanan şiddetin iki temel nedeni var. Biri; yöneticilerin her seferinde şiddet dilini kullanması, ifade özgürlüğünün olmaması çalışma alanlarımıza da yansıyor. Sağlık alanında yaşanan önemli nedenlerden biri de 2003 yılındaki Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte çalışma alanlarımızın birer işletmeye dönüştürülmesidir. Normalde Dünya Sağlık Örgütü, ‘Bir hasta için en az 20 dakika ayırın, nitelikli bir muayene yapın, hastanın tanısını, tedavisini koyun’ der. Ama Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte yanlış bir sağlık algısı oluşturuldu. Basamaklandırılmış sağlık hizmeti tamamen devre dışı bırakıldı. Her hasta ikinci ve üçüncü basamak hastaneye istediği an başvurabiliyor. Biz de sekiz saatlik mesai süresinde 100-120 hasta bakmak zorunda kalıyoruz. Bu süre zarfında yanımızda bir yardımcı personel yok. Bunu yaklaşık olarak 1-2 dakika içinde yapmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla hastalarımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunmuyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti sunmadığımız için, hastalarımız dertlerine deva bulamadıkları için karşılarında sağlık çalışanları ve hekimleri görüyorlar. Bütün hınçlarını bizden alıyorlar. Sistemin yarattığı aksaklığa, bize şiddetle karşılık veriyorlar. Dolayısıyla taleplerimizden bir tanesi, Türk Tabipleri Birliği’nin 2014 yılında Meclis’e sunduğu Şiddetle Mücadele Yasa Tasarısı’nın bizim istediğimiz gibi uygulanmasıdır.