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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür. 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T11:51+0300
2021-11-22T13:03+0300
süleyman soylu
politika
pkk
terör
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunumunda konuşan Soylu, Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısının 180’in altına düştüğünü söyledi. Soylu, "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır. PKK, kilitlenmiştir. Bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur" dedi. İçişleri Bakanı, "Bugün Bitlis Sarpkayaşar’da Eren 7 operasyonunu 680 kahramanımızla başlattı" diye konuştu. Bu arada Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı. CHP'lilere 'gevrek gevrek güldüklerini' söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her evden bir oy istediniz Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi" ifadelerini kulandı. Özkoç ise Soylu'ya "Senin yalanlarını dinlemek zorunda mıyım?" diye karşılık verdi.
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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür

11:51 22.11.2021 (güncellendi: 13:03 22.11.2021)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür. 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır" dedi. Öte yandan, Soylu ile CHP'li Özkoç arasında tartışma yaşandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunumunda konuşan Soylu, Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısının 180’in altına düştüğünü söyledi.
Soylu, "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır. PKK, kilitlenmiştir. Bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur" dedi.
İçişleri Bakanı, "Bugün Bitlis Sarpkayaşar’da Eren 7 operasyonunu 680 kahramanımızla başlattı" diye konuştu.
Bu arada Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı. CHP'lilere 'gevrek gevrek güldüklerini' söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her evden bir oy istediniz Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi" ifadelerini kulandı.
Özkoç ise Soylu'ya "Senin yalanlarını dinlemek zorunda mıyım?" diye karşılık verdi.
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