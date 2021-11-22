https://tr.sputniknews.com/20211122/olumlu-kaza-sonrasi-mahalleli-lastik-yakip-yolu-trafige-kapatti-1051017252.html

Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı

Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun öldüğü trafik kazası sonrası bölgede sürekli kaza olduğunu belirten vatandaşlar, lastik yakıp yolu saatlerce... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T06:42+0300

2021-11-22T06:42+0300

2021-11-22T06:42+0300

türkiye

şanlıurfa

trafik kazası

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Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma karakolundan başlayarak gümrük kapısına kadar devam Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mecit Muhammed'e (8) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Ölüm haberi ile ortalık savaş alanına döndüMuhammed'in ölüm haberini duyan mahalleli, bölgede sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşadığını öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli ile bir yapılan görüşmenin ardından, itfaiye ekiplerince ateş söndürüldü. Yol, tekrar trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

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şanlıurfa, trafik kazası