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https://tr.sputniknews.com/20211122/oy-cokluguyla-kabul-edildi-boluda-yabancilara-su-dolarla-nikah-100-bin-tl-1051046226.html
Oy çokluğuyla kabul edildi: Bolu'da yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL
Oy çokluğuyla kabul edildi: Bolu'da yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL
Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T21:24+0300
2021-11-22T21:24+0300
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bolu belediyesi
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Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar oylamaya sunuldu. Oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri red oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy verdi. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi. Karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.Kabul edilen karara göre kentte yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2.5 TL tahsil edilecekken, yabancılardan ise tahsilat 2.5 dolar olarak yapılacak. Ayrıca dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4.5 TL ödeyecekken, yabancılar ise 4.5 dolarlık ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra yabancıların, Bolu Belediyesine nikah için başvurması halinde ise nikah ücreti olarak 100 bin TL istenecek.AK Partili Akbay: Yapılacak gerekli bir şey varsa yapacağızAK Parti Grup Başkanı Uğur Akbay, "Gelir tarife cetvelinde nikah ücretleri sadece yabancı yabancı ile evlenirse 100 bin TL gibi bir rakam bizim red oylarımıza karşı, karşı grubun oylarıyla meclisten oy çokluğuyla geçti. Yani yabancılar, Bolu Belediye Meclisinde nikahlarını kıydırırlarsa artık 100 bin TL verip evlenebilecek. Su ücretlerinde ise yabancıların su ücretleri dolarla 11 kat olarak belirlendi. Yine oy çokluğuyla bu karar alındı. Yargıya başvurma konusunda konuyu araştırıp, yapılacak gerekli bir şey varsa yapacağız" diye konuştu.Özcan: Oturma izni almış olanları kapsıyorBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oy çokluğuyla alınan kararlarla ilgili olarak, "İki yabancının Bolu’da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı” dedi.Yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Özcan, "Bu 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye’de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2.5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor” diye konuştu.
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Oy çokluğuyla kabul edildi: Bolu'da yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL

21:24 22.11.2021
© DHABolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili karar oy çokluğuyla kabul edildi.
Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi.
2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar oylamaya sunuldu.
Oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri red oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy verdi. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi. Karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.
Kabul edilen karara göre kentte yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2.5 TL tahsil edilecekken, yabancılardan ise tahsilat 2.5 dolar olarak yapılacak. Ayrıca dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4.5 TL ödeyecekken, yabancılar ise 4.5 dolarlık ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra yabancıların, Bolu Belediyesine nikah için başvurması halinde ise nikah ücreti olarak 100 bin TL istenecek.

AK Partili Akbay: Yapılacak gerekli bir şey varsa yapacağız

AK Parti Grup Başkanı Uğur Akbay, "Gelir tarife cetvelinde nikah ücretleri sadece yabancı yabancı ile evlenirse 100 bin TL gibi bir rakam bizim red oylarımıza karşı, karşı grubun oylarıyla meclisten oy çokluğuyla geçti. Yani yabancılar, Bolu Belediye Meclisinde nikahlarını kıydırırlarsa artık 100 bin TL verip evlenebilecek. Su ücretlerinde ise yabancıların su ücretleri dolarla 11 kat olarak belirlendi. Yine oy çokluğuyla bu karar alındı. Yargıya başvurma konusunda konuyu araştırıp, yapılacak gerekli bir şey varsa yapacağız" diye konuştu.

Özcan: Oturma izni almış olanları kapsıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oy çokluğuyla alınan kararlarla ilgili olarak, "İki yabancının Bolu’da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı” dedi.
Yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Özcan, "Bu 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye’de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2.5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor” diye konuştu.
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