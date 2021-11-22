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Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?
Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T23:11+0300
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koronavirüs
pfizer
aşı
koronavirüs
biontech
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Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.
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pfizer, aşı, koronavirüs, biontech

Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?

23:11 22.11.2021
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.
Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.
Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.
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