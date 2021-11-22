https://tr.sputniknews.com/20211122/pfizerbiontech-asisi-12-15-yas-grubunda-ne-kadar-etkili-1051049781.html

Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?

Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda ne kadar etkili?

Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğu ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T23:11+0300

2021-11-22T23:11+0300

2021-11-22T23:11+0300

koronavirüs

pfizer

aşı

koronavirüs

biontech

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Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

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pfizer, aşı, koronavirüs, biontech