https://tr.sputniknews.com/20211122/piyanist-idil-biret-80inci-yas-gununu-kadikoy-sureyya-operasinda-kutladi-1051013977.html

Piyanist İdil Biret, 80'inci yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutladı

Piyanist İdil Biret, 80'inci yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutladı

Piyano virtüözü İdil Biret'in 80'inci yaş günü, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, 'İdil Biret: Bir Harika... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T00:46+0300

2021-11-22T00:46+0300

2021-11-22T00:50+0300

yaşam

idil biret

doğumgünü

piyanist

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Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü kapsamında müzik alanında ödül aldığı açıklanan İdil Biret için düzenlenen etkinlikte, yönetmenliğini Eytan İpeker'in, yapımcılığını Yoel Meranda'nın üstlendiği 'İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi' adlı belgesel sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Belgeselde İdil Biret'in arşivinden çocukluk fotoğrafları, çocukken yazdığı mektuplar, 5 yaşındayken yaptığı bestelerin orijinalleri, 7 yaşındayken Fransız Radyosu'na verdiği röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein'ın İdil Biret'i Fransız izleyicilerine tanıttığı televizyon programının ses kayıtları ve sanatçının 1970'lerde hocası Nadia Boulanger'ye Berg'in piyano sonatını çaldığı görüntüler yer alıyor.Sanatçının hayatı ve müzik yolculuğunun anlatıldığı belgeselde röportajlarıyla katılanlar arasında, eşi Şefik Büyükyüksel, besteci ve müzik eğitmeni Nevit Kodallı, Fransız piyanist Remy Stricker, eğitmeni Wilhelm Kempff'in çocukları Roland ve Irene Kempff, müzik eleştirmeni ve Fransız Radyosu Yayın Direktörü Claude Samuel, 'İdil Biret - Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti' kitabının yazarı Dominique Xardel, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker İnönü ile Suna Kan'dan Filiz Ali'ye kadar pek çok ünlü isim bulunuyor.Gösterimin ardından müzisyen Aydın Büke ve belgeselde hatıralarıyla yer alan piyanist Filiz Ali, İdil Biret hakkında konuşmalar yaptı.Filiz Ali, Biret'in öğrencileriyle olan ilişkisinin önemine dikkati çekerek, "Öğrencilerin üzerinde ne kadar büyük bir etki ürettiğini söylemek isterim. Öğrencileri arasında çok önemli isimler oldu. Ben onu çok yakından tanımış, arkadaş olmuş birisi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir şey daha söylemem lazım onu karakteriyle ilgili, kendi dünyasının içerisinde yaşamayı çok güzel bir şekilde dengelemiştir" dedi.Zeynep Oral da "İdil Biret Türkiye için ne ifade eder?" başlıklı bir konuşma yaptı.Ardından İdil Biret'in öğrencisi olan Deutsche Gramaphone sanatçısı piyanist Ingolf Wunder piyano resitali verdi.Öte yandan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Gnessin Müzik Okulu tarafından gönderilen madalyayı İdil Biret'e takdim etti.

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idil biret, doğumgünü, piyanist