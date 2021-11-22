https://tr.sputniknews.com/20211122/polonya-basbakani-morawiecki-gocmen-krizi-avrupayi-istikrarsizlastirmaya-yonelik-en-buyuk-girisim-1051014754.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: Göçmen krizi, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim
Polonya Başbakanı Morawiecki: Göçmen krizi, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizini son 30 yılda Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için gerçekleştirilen en büyük... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T02:45+0300
2021-11-22T02:45+0300
2021-11-22T02:45+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
mateusz morawiecki
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Twitter'dan bir video yayınlayarak açıklama yapan Morawiecki, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'ye hibrit savaş açtığını öne sürerek "Bu, son 30 yılda Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim. Polonya, şantaja boyun eğmeyecek ve AB'nin sınırlarını korumak için her şeyi yapacak" dedi.Polonya'nın silah olarak göçmenlerin ve yalan bilginin kullanıldığı yeni bir savaş türüyle karşı karşıya olduğunu savunan Morawiecki, "Ortadoğulu insanlar canlı kalkan olarak kullanılıyor, enerji krizi yapay olarak tetikleniyor. Bu bir hibrit savaş, AB'nin doğu sınırı üzerindeki baskı artıyor" ifadelerini kullandı.'Sınırı kapatmaya hazırız'Belarus ordusunun eylemlerinin durumun tırmanmasına yol açabileceğini öne süren Morawiecki, "Her şeye hazırız. Yaptırımları artırmaya, yük taşıma imkanı olmaması için sınırdan geçişleri kapatmaya da hazırız" diye ekledi. 100'den fazla sığınmacı hastaneye kaldırıldıBu arada Belarus'un Grodno Bölgesi Sağlık Müdürlüğü Şefi Lyudmila Keda, Bruzgi sınır noktası yakınındaki lojistik merkezinde bulunan biri ağır koronavirüs hastası olmak üzere 100'den fazla sığınmacının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Keda, hastaların büyük bölümünün zatürre, mide rahatsızlığı, sınırda oluşan yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/belarus-sinirdaki-gocmenlerin-tamami-lojistik-merkezine-yerlestirildi-1050973302.html
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polonya, belarus, göçmen krizi, mateusz morawiecki
Polonya Başbakanı Morawiecki: Göçmen krizi, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizini son 30 yılda Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için gerçekleştirilen en büyük girişim olarak niteledi.
Twitter'dan bir video yayınlayarak açıklama yapan Morawiecki, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'ye hibrit savaş açtığını öne sürerek "Bu, son 30 yılda Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim. Polonya, şantaja boyun eğmeyecek ve AB'nin sınırlarını korumak için her şeyi yapacak" dedi.
Polonya'nın silah olarak göçmenlerin ve yalan bilginin kullanıldığı yeni bir savaş türüyle karşı karşıya olduğunu savunan Morawiecki, "Ortadoğulu insanlar canlı kalkan olarak kullanılıyor, enerji krizi yapay olarak tetikleniyor. Bu bir hibrit savaş, AB'nin doğu sınırı üzerindeki baskı artıyor" ifadelerini kullandı.
'Sınırı kapatmaya hazırız'
Belarus ordusunun eylemlerinin durumun tırmanmasına yol açabileceğini öne süren Morawiecki, "Her şeye hazırız. Yaptırımları artırmaya, yük taşıma imkanı olmaması için sınırdan geçişleri kapatmaya da hazırız" diye ekledi.
100'den fazla sığınmacı hastaneye kaldırıldı
Bu arada Belarus'un Grodno Bölgesi Sağlık Müdürlüğü Şefi Lyudmila Keda, Bruzgi sınır noktası yakınındaki lojistik merkezinde bulunan biri ağır koronavirüs hastası olmak üzere 100'den fazla sığınmacının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Keda, hastaların büyük bölümünün zatürre, mide rahatsızlığı, sınırda oluşan yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını kaydetti.