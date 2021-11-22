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https://tr.sputniknews.com/20211122/telegramin-kurucusu-durov-fransa-vatandasligi-aldi-1051050057.html
Telegram'ın kurucusu Durov, Fransa vatandaşlığı aldı
Telegram'ın kurucusu Durov, Fransa vatandaşlığı aldı
Telegram ve VKontakte gibi Rus sosyal ağlarının kurucusu Pavel Durov'a Fransa vatandaşlığı verildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T23:26+0300
2021-11-22T23:26+0300
2021-11-22T23:26+0300
yaşam
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vatandaşlık
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Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ve sosyal paylaşım platformu VKontakte'nin yaratıcısı olan Rus girişimci Pavel Durov'a yaz aylarının sonunda Fransa vatandaşlığı verildiği açıklandı.Fransa'nın resmi gazetesinde yayınlanan kararda Durov'a ülkenin 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-964 sayılı kanunu doğrultusunda vatandaşlık verildiği belirtildi.WhatsApp ile rekabet halinde olan Telegram, geçen aylarda dünya çapında 1 milyar indirme sayısına ulaşmıştı.Telegram'a yaşanan kullanıcı akını, WhatsApp'ın gizlilik politikalarında gittiği değişikliğin ardından yaşanan tartışmaları takiben gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211005/telgramin-kurucusu-durov-facebooktaki-sorun-bize-70-milyon-yeni-abone-kazandirdi-1049554665.html
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fransa, pavel durov, telegram, vatandaşlık
Telegram'ın kurucusu Durov, Fransa vatandaşlığı aldı
Telegram ve VKontakte gibi Rus sosyal ağlarının kurucusu Pavel Durov'a Fransa vatandaşlığı verildi.
Popüler mesajlaşma uygulaması
Telegram ve sosyal paylaşım platformu VKontakte'nin yaratıcısı olan Rus girişimci Pavel Durov'a yaz aylarının sonunda Fransa vatandaşlığı verildiği açıklandı.
Fransa'nın resmi gazetesinde yayınlanan kararda Durov'a ülkenin 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-964 sayılı kanunu doğrultusunda vatandaşlık verildiği belirtildi.
WhatsApp ile rekabet halinde olan Telegram, geçen aylarda dünya çapında 1 milyar indirme sayısına ulaşmıştı.
Telegram'a yaşanan kullanıcı akını
, WhatsApp'ın gizlilik politikalarında gittiği değişikliğin ardından yaşanan tartışmaları takiben gelmişti.