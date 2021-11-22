https://tr.sputniknews.com/20211122/venezulladaki-secimlerde-psuv-23-eyaletten-20sini-kazandi-1051033306.html

Venezülla'daki seçimlerde PSUV 23 eyaletten 20'sini kazandı

Venezülla'daki seçimlerde PSUV 23 eyaletten 20'sini kazandı

Venezüella'da Pazar günü yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) 23 eyaletten 20'sindeki valilikleri... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:18+0300

2021-11-22T15:18+0300

2021-11-22T15:18+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella

seçim

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro seçim zaferini kutladı ve "Bu, acımasız bir savaşa göğüs geren Venezuela'nın mütevazı ve soylu halkının zaferidir" dedi.Venezüella Ulusal Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre huzurlu bir atmosferde geçen seçimlere katılım yüzde 41.80 oldu. Avrupa Birliği (AB) gözlemci heyeti de seçimlerin huzur içinde yapıldığını belirtti.Oyların yüzde 90'ının sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre 23 eyaletten 20'sinde PSUV kazanırken, muhalefet adayları ise Cojedes, Zulia ve Nueva Esparta'da birinci geldi.Venezüella'da halk dün 23 vali, 335 belediye başkanı, 253 milletvekili ve 2 bin 471 encümen üyesini seçmek için sandığa gitti.Venezüella Ulusal Seçim Kurulu 55 ülke ile AB, BM'den 300'ün üzerinde gözlemcinin seçimleri takip ettiğini bildirdi.

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nicolas maduro, venezüella, seçim