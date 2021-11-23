Abu Dabi Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Veliaht Prens bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.