https://tr.sputniknews.com/20211123/abu-dabi-veliaht-prensi-yarin-turkiyeye-geliyor-1051062301.html

Abu Dabi Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi yarın Türkiye'ye geliyor

Veliaht Prens bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T12:11+0300

2021-11-23T12:11+0300

2021-11-23T12:11+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

bae

abu dabi

şeyh muhammed bin zayid al nahyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051062229_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cb163d38afb8f5ee96970489860d6757.jpg

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211115/reuters-bae-veliaht-prensi-muhammed-bin-zayid-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1050817126.html

bae

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, bae, abu dabi, şeyh muhammed bin zayid al nahyan