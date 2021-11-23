https://tr.sputniknews.com/20211123/acik-cezaevlerindeki-izin-suresi-uzatildi-1051081902.html

Açık cezaevlerindeki izin süresi uzatıldı

Açık cezaevlerindeki izin süresi uzatıldı

Açık cezaevlerindeki izin süresi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tbmm

açık cezaevi

açık

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TBMM Genel Kurulu’nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Bütün parti gruplarının ortak önergesi ile yeni madde ihdası yapıldı. Yeni madde ihdasına göre, Adalet Bakanlığı açık cezaevinde bulunan hükümlüler için izin süresini her defasında iki ayı geçmemek üzere on iki kez uzatabilecek.Ayrıca, açık cezaevlerindeki izin süresi 30/11/2020 tarihinden 31/05/2022 tarihine kadar uzatıldı.

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tbmm, açık cezaevi, açık