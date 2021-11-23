Apple tamamen camdan iPhone patenti için başvuru yaptı

Teknoloji devlerinden Apple tamamı camdan olan ve hem ön hem arka tarafı ekran olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir iPhone modeli için patent başvurusu yaptı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne geçen hafta yapılan ve yeni tasarımın 'cam muhafızlı elektronik araç' adıyla anıldığı başvuruda yer alan çizimlere göre uçak modu ve Wi-Fi'yi aktifleştirme ile ses ayarlama butonları yan kısımlarda bulunuyor. Yine çizimlerde cihazın 6 yüzeyi olduğu ve hepsinin görüntü sağlayabilecek şekilde tasarlandığı görülüyor.
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne geçen hafta yapılan ve yeni tasarımın 'cam muhafızlı elektronik araç' adıyla anıldığı başvuruda yer alan çizimlere göre uçak modu ve Wi-Fi'yi aktifleştirme ile ses ayarlama butonları yan kısımlarda bulunuyor.
Yine çizimlerde cihazın 6 yüzeyi olduğu ve hepsinin görüntü sağlayabilecek şekilde tasarlandığı görülüyor.