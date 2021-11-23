https://tr.sputniknews.com/20211123/apple-tamamen-camdan-iphone-patenti-icin-basvuru-yapti-1051060165.html

Apple tamamen camdan iPhone patenti için başvuru yaptı

Apple tamamen camdan iPhone patenti için başvuru yaptı

iPhone 13'ü eylülde piyasaya süren Apple'ın bir sonraki tasarımlarının nasıl olacağı merak konusuyken şirketin yaptığı yeni bir patent başvurusu bu konuda... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T10:49+0300

2021-11-23T10:49+0300

2021-11-23T10:50+0300

apple

iphone

patent

cam

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Teknoloji devlerinden Apple tamamı camdan olan ve hem ön hem arka tarafı ekran olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir iPhone modeli için patent başvurusu yaptı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne geçen hafta yapılan ve yeni tasarımın 'cam muhafızlı elektronik araç' adıyla anıldığı başvuruda yer alan çizimlere göre uçak modu ve Wi-Fi'yi aktifleştirme ile ses ayarlama butonları yan kısımlarda bulunuyor. Yine çizimlerde cihazın 6 yüzeyi olduğu ve hepsinin görüntü sağlayabilecek şekilde tasarlandığı görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211102/applein-kurucu-ortagi-wozniak-iphone-12-ve-13-arasindaki-farki-anlayamadim-1050413236.html

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apple, iphone, patent, cam