https://tr.sputniknews.com/20211123/apple-turkiye-bircok-urunun-satisini-durdurdu--1051080431.html

Apple Türkiye birçok ürünün satışını durdurdu

Apple Türkiye birçok ürünün satışını durdurdu

Apple Türkiye'nin kısa süre önce birçok ürünün satışını durdurduğu belirtildi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T21:21+0300

2021-11-23T21:21+0300

2021-11-23T21:24+0300

apple

dolar

satış

kur

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049211744_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5066c5146866ab8a604519184756f15c.jpg

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde AirPods, iPhone 11, iPhone 13, yeni MacBook Pro modelleri ve birçok ürünün satışı gerçekleşmiyor. Şu an firmanın yeni ve eski birçok ürününe ulaşım sağlanamıyor. Ürünlerin gönderim kısmında 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor.log.com.tr'nin haberine göre, Apple’dan artan dolar ve euro kuru ile bağlı olarak çok ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, dolar, satış, kur