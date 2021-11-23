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Apple Türkiye birçok ürünün satışını durdurdu
Apple Türkiye birçok ürünün satışını durdurdu
Apple Türkiye'nin kısa süre önce birçok ürünün satışını durdurduğu belirtildi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T21:21+0300
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apple
dolar
satış
kur
yaşam
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Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde AirPods, iPhone 11, iPhone 13, yeni MacBook Pro modelleri ve birçok ürünün satışı gerçekleşmiyor. Şu an firmanın yeni ve eski birçok ürününe ulaşım sağlanamıyor. Ürünlerin gönderim kısmında 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor.log.com.tr'nin haberine göre, Apple’dan artan dolar ve euro kuru ile bağlı olarak çok ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.
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apple, dolar, satış, kur

Apple Türkiye birçok ürünün satışını durdurdu

21:21 23.11.2021 (güncellendi: 21:24 23.11.2021)
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINSiPhone 13'ün satışları başladı
iPhone 13'ün satışları başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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Apple Türkiye'nin kısa süre önce birçok ürünün satışını durdurduğu belirtildi.
Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde AirPods, iPhone 11, iPhone 13, yeni MacBook Pro modelleri ve birçok ürünün satışı gerçekleşmiyor. Şu an firmanın yeni ve eski birçok ürününe ulaşım sağlanamıyor. Ürünlerin gönderim kısmında 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor.
log.com.tr'nin haberine göre, Apple’dan artan dolar ve euro kuru ile bağlı olarak çok ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.
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