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https://tr.sputniknews.com/20211123/bm-libya-ozel-temsilcisi-jan-kubis-istifa-etti-1051077944.html
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis görevinden ayrılma kararı aldı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T19:26+0300
2021-11-23T19:26+0300
2021-11-23T19:26+0300
dünya
bm
libya
jan kubis
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti.Kubis'in, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesi istifası için henüz bir gerekçe gösterilmedi.
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bm, libya, jan kubis
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis görevinden ayrılma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti.
Kubis'in, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesi istifası için henüz bir gerekçe gösterilmedi.