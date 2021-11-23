https://tr.sputniknews.com/20211123/cubbeli-ahmet-dolarin-yeri-dolar-vatanin-yeri-dolmaz-1051084104.html

Cübbeli Ahmet: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz

Cübbeli Ahmet: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" paylaşımında bulundu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T23:17+0300

2021-11-23T23:17+0300

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türkiye

ahmet mahmut ünlü

cübbeli ahmet hoca

döviz

kur

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı.Ünlü, paylaşımına "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.Sözgelimi röportajında Ünlü, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah’a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-birincinden-kur-aciklamasi-ciddi-bir-spekulasyon-oldugu-kanaatindeyim-1051080674.html

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