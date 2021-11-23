https://tr.sputniknews.com/20211123/dorduncu-dalganin-hic-gormedikleri-kadar-kotu-oldugunu-soyleyen-merkel-daha-sert-onlemler-alinmali-1051064024.html

Dördüncü dalganın hiç görmedikleri kadar kötü olduğunu söyleyen Merkel: Daha sert önlemler alınmalı

Dördüncü dalganın hiç görmedikleri kadar kötü olduğunu söyleyen Merkel: Daha sert önlemler alınmalı

Koronavirüs vaka sayılarındaki kayda değer artış nedeniyle 20 gün kapanma kararı alan Avusturya'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir önlemi tercih... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T13:10+0300

2021-11-23T13:10+0300

2021-11-23T13:10+0300

koronavirüs

almanya

angela merkel

önlem

koronavirüs

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Koltuğunu devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Hıristiyan Demokrat Partisi'nin yeni liderleriyle yaptığı toplantıda, koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasının daha önce görmedikleri kadar kötü olduğunu ve derhal daha sert önlemler alınması gerektiğini söyledi.Bloomberg'ün aktardığına göre Merkel şu anda ülkedeki durumun çok ciddi olduğunun altını çizip dördüncü dalgayla iyi mücadele edilmediği takdirde hastane doluluk oranının boylarını aşacağı uyarısı yaptı. Çoğu vatandaşın durumun ciddiyetinin farkında olmadığını vurgulayan Merkel aşılama oranı artmasına rağmen bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtip ülke genelinde daha sert önlemler alınmasını istedi. Almanya’da bugün son 24 saatte 45 bin 326 yeni vaka tespit edildi, aktif vaka sayısı ise 651 bin 500'e çıktı. Son 24 saatte 309 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 99 bin 433'e çıktı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 600 bin.

https://tr.sputniknews.com/20211113/almanya-basbakani-merkel-kovid-19-vakalari-artti-onumuzde-cok-zor-haftalar-var-1050768447.html

https://tr.sputniknews.com/20211122/almanyada-korona-onlemleri-cezalari-arttirildi-1051039395.html

https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-saglik-bakani-spahn-almanlarin-cogu-bahara-kadar-asilanacak-tedavi-olacak-ya-da-olecek-1051027793.html

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almanya, angela merkel, önlem, koronavirüs