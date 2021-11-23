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Dördüncü dalganın hiç görmedikleri kadar kötü olduğunu söyleyen Merkel: Daha sert önlemler alınmalı
Dördüncü dalganın hiç görmedikleri kadar kötü olduğunu söyleyen Merkel: Daha sert önlemler alınmalı
Koronavirüs vaka sayılarındaki kayda değer artış nedeniyle 20 gün kapanma kararı alan Avusturya'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir önlemi tercih... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T13:10+0300
2021-11-23T13:10+0300
koronavirüs
almanya
angela merkel
önlem
koronavirüs
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Koltuğunu devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Hıristiyan Demokrat Partisi'nin yeni liderleriyle yaptığı toplantıda, koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasının daha önce görmedikleri kadar kötü olduğunu ve derhal daha sert önlemler alınması gerektiğini söyledi.Bloomberg'ün aktardığına göre Merkel şu anda ülkedeki durumun çok ciddi olduğunun altını çizip dördüncü dalgayla iyi mücadele edilmediği takdirde hastane doluluk oranının boylarını aşacağı uyarısı yaptı. Çoğu vatandaşın durumun ciddiyetinin farkında olmadığını vurgulayan Merkel aşılama oranı artmasına rağmen bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtip ülke genelinde daha sert önlemler alınmasını istedi. Almanya’da bugün son 24 saatte 45 bin 326 yeni vaka tespit edildi, aktif vaka sayısı ise 651 bin 500'e çıktı. Son 24 saatte 309 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 99 bin 433'e çıktı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 600 bin.
https://tr.sputniknews.com/20211113/almanya-basbakani-merkel-kovid-19-vakalari-artti-onumuzde-cok-zor-haftalar-var-1050768447.html
https://tr.sputniknews.com/20211122/almanyada-korona-onlemleri-cezalari-arttirildi-1051039395.html
https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-saglik-bakani-spahn-almanlarin-cogu-bahara-kadar-asilanacak-tedavi-olacak-ya-da-olecek-1051027793.html
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almanya, angela merkel, önlem, koronavirüs

Dördüncü dalganın hiç görmedikleri kadar kötü olduğunu söyleyen Merkel: Daha sert önlemler alınmalı

13:10 23.11.2021
© REUTERSAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS
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Koronavirüs vaka sayılarındaki kayda değer artış nedeniyle 20 gün kapanma kararı alan Avusturya'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir önlemi tercih edip etmeyeceği tartışılırken Almanya Merkel'den durumun hassasiyetine dair yeni bir açıklama geldi
Koltuğunu devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Hıristiyan Demokrat Partisi'nin yeni liderleriyle yaptığı toplantıda, koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasının daha önce görmedikleri kadar kötü olduğunu ve derhal daha sert önlemler alınması gerektiğini söyledi.
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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13 Kasım, 16:19
Bloomberg'ün aktardığına göre Merkel şu anda ülkedeki durumun çok ciddi olduğunun altını çizip dördüncü dalgayla iyi mücadele edilmediği takdirde hastane doluluk oranının boylarını aşacağı uyarısı yaptı. Çoğu vatandaşın durumun ciddiyetinin farkında olmadığını vurgulayan Merkel aşılama oranı artmasına rağmen bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtip ülke genelinde daha sert önlemler alınmasını istedi.
Almanya'da kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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Dün, 17:52
Almanya’da bugün son 24 saatte 45 bin 326 yeni vaka tespit edildi, aktif vaka sayısı ise 651 bin 500'e çıktı. Son 24 saatte 309 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 99 bin 433'e çıktı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 600 bin.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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