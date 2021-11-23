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Otomobilde 'Sıfır Araç' oyunu: Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar
Otomobilde 'Sıfır Araç' oyunu: Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar
Sıfır otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla özellikle galericilerin, yetkili satış bayilerinde otomobil alım sırasına girerek tanıdıklarının üzerine... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T13:14+0300
2021-11-23T13:14+0300
türkiye
otomobil
ikinci el
pandemi
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Dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin 'Çip Krizi' yaşaması ve pandeminin de etkisiyle, sıfır otomotiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini yazdırarak, çevresindeki kişiler üzerine birkaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları, bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı gibi, sıfır otomobili aldığı gün ilana koyanlar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın alımlara izin vermediğini dile getiriyor.'Arabayı almadan fotoğrafımı çekip ilana koyan var'Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu "Türkiye'de bu sene satışlar ekim sonu itibariyle 661 bin adetle kapandı. Çip krizinden dolayı yüksek derecede bulunabilirlik problemi var, araç bulmakta zorlanıyoruz. 1 Eylül'de Euro kuru 9.79'ken bugün Euro kurunun 12.63 olduğunu görüyoruz, bundan faydalanmak isteyen insanlar veya firmalar var. Galericiler bizim satış fiyatımıza arabayı bizden alıyor. İsmini de galerici olarak değil, bir şahıs ismi olarak veriyor. Kurun da hareketini bildikleri için arabaları bir miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı satıyorlar. Sadece galeriler değil normal vatandaşlar da bunu yapıyor. Daha arabayı almadan bizim showroomumuzdan resmini çekip internete ilana koyanlar bile var. Daha showroomdayken aldıkları fiyatın üstüne 10 bin lira 15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar" dedi.'Eşinin, çocuğunun üzerine yapan var' Sucu, "Eşinin üzerine satın alan var, çocuğunun üzerine alan var. Biz müşterimize fiyatı söyledikten sonra 'Arabayı aldıktan sonra ne yapacaksınız?' diye sorma hakkımız olmadığı için araba alma sırasına yazılıyor. Günü gelince de arabayı alıyor, sonra da bu aracı bekletiyor ya da satıyor. Şimdi sıraya giren bir kişi en az 30 gün 45 gün beklemek zorunda. Yetkili satıcılarda arabayı bekletmek olmaz, biz zaten otomobili satmak için kurulmuş bir şirketiz. Biz arabaları saklayarak risk alamayız, kur bir anda düşebilir, devletimiz bir vergi ayarlaması yapabilir. Arabayı saklayarak bir yere varamayız. Gelen kişi farklı soy isimlerle arabalar alabilir bunun kim olduğunu belirlemek mümkün değil ama bir firma gelip bizden 4 tane araba almaya çalışırsa biz bunu araştırıp, yatırım amacı olduğunu fark edersek satmayız zaten. Devletin ya da distribütörlerin kara liste yapabilmesi imkânsız, farklı akrabalara alınsa soyadı farklı olan bunu nasıl çözeceğiz?" diye konuştu.'Bu sıfır arabaları 6-7 ay sonra satarak kar etmeye çalıştıklarını duyuyoruz'Oto galeri sahibi olan Mustafa Karayılan "Bu siteyi gezdiyseniz teşhir edilen bir sıfır araba yoğunluğu yok. Galericilerin haricinde farklı kişiler sıfır arabayı yatırım amaçlı alıyormuş. Bu sıfır arabaları 6-7 ay sonra satarak kar etmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Bunun çözümü bayilerde. Sıfır araç avına çıkıp da piyasada sıfır arabalar nerede onu bulalım yakalayalım demekle bunu çözemeyiz. Aracı bütün ailenin adına alıp da satıyorlarsa bunu da önlemek biraz zor. Bu işi yapan kişi 'Benim param vardı, binecektim sonra satıyordum' diyebilir. Burası da serbest piyasa adam alır da biner de satar da buna biz ne diyelim? Sıfır araba bol olsaydı bunları yaşamazdık" ifadelerini kullandı.
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otomobil, ikinci el, pandemi

Otomobilde 'Sıfır Araç' oyunu: Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar

13:14 23.11.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
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Sıfır otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla özellikle galericilerin, yetkili satış bayilerinde otomobil alım sırasına girerek tanıdıklarının üzerine araç satın aldıkları ve yüksek miktarda karla hemen satışa koydukları belirtildi.
Dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin 'Çip Krizi' yaşaması ve pandeminin de etkisiyle, sıfır otomotiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini yazdırarak, çevresindeki kişiler üzerine birkaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları, bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı gibi, sıfır otomobili aldığı gün ilana koyanlar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın alımlara izin vermediğini dile getiriyor.

'Arabayı almadan fotoğrafımı çekip ilana koyan var'

Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu "Türkiye'de bu sene satışlar ekim sonu itibariyle 661 bin adetle kapandı. Çip krizinden dolayı yüksek derecede bulunabilirlik problemi var, araç bulmakta zorlanıyoruz. 1 Eylül'de Euro kuru 9.79'ken bugün Euro kurunun 12.63 olduğunu görüyoruz, bundan faydalanmak isteyen insanlar veya firmalar var. Galericiler bizim satış fiyatımıza arabayı bizden alıyor. İsmini de galerici olarak değil, bir şahıs ismi olarak veriyor. Kurun da hareketini bildikleri için arabaları bir miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı satıyorlar. Sadece galeriler değil normal vatandaşlar da bunu yapıyor. Daha arabayı almadan bizim showroomumuzdan resmini çekip internete ilana koyanlar bile var. Daha showroomdayken aldıkları fiyatın üstüne 10 bin lira 15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar" dedi.

'Eşinin, çocuğunun üzerine yapan var'

Sucu, "Eşinin üzerine satın alan var, çocuğunun üzerine alan var. Biz müşterimize fiyatı söyledikten sonra 'Arabayı aldıktan sonra ne yapacaksınız?' diye sorma hakkımız olmadığı için araba alma sırasına yazılıyor. Günü gelince de arabayı alıyor, sonra da bu aracı bekletiyor ya da satıyor. Şimdi sıraya giren bir kişi en az 30 gün 45 gün beklemek zorunda. Yetkili satıcılarda arabayı bekletmek olmaz, biz zaten otomobili satmak için kurulmuş bir şirketiz. Biz arabaları saklayarak risk alamayız, kur bir anda düşebilir, devletimiz bir vergi ayarlaması yapabilir. Arabayı saklayarak bir yere varamayız. Gelen kişi farklı soy isimlerle arabalar alabilir bunun kim olduğunu belirlemek mümkün değil ama bir firma gelip bizden 4 tane araba almaya çalışırsa biz bunu araştırıp, yatırım amacı olduğunu fark edersek satmayız zaten. Devletin ya da distribütörlerin kara liste yapabilmesi imkânsız, farklı akrabalara alınsa soyadı farklı olan bunu nasıl çözeceğiz?" diye konuştu.

'Bu sıfır arabaları 6-7 ay sonra satarak kar etmeye çalıştıklarını duyuyoruz'

Oto galeri sahibi olan Mustafa Karayılan "Bu siteyi gezdiyseniz teşhir edilen bir sıfır araba yoğunluğu yok. Galericilerin haricinde farklı kişiler sıfır arabayı yatırım amaçlı alıyormuş. Bu sıfır arabaları 6-7 ay sonra satarak kar etmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Bunun çözümü bayilerde. Sıfır araç avına çıkıp da piyasada sıfır arabalar nerede onu bulalım yakalayalım demekle bunu çözemeyiz. Aracı bütün ailenin adına alıp da satıyorlarsa bunu da önlemek biraz zor. Bu işi yapan kişi 'Benim param vardı, binecektim sonra satıyordum' diyebilir. Burası da serbest piyasa adam alır da biner de satar da buna biz ne diyelim? Sıfır araba bol olsaydı bunları yaşamazdık" ifadelerini kullandı.
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