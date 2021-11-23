https://tr.sputniknews.com/20211123/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-suriyeli-kurtlerden-olusan-bir-heyetle-gorustu-1051082869.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Suriyeli Kürtlerden oluşan bir heyetle görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Suriyeli Kürtlerden oluşan bir heyetle görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Moskova'da Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed liderliğindeki heyetle Suriye’nin... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T22:24+0300
2021-11-23T22:24+0300
2021-11-23T22:30+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ilham ahmed
demokratik suriye meclisi (dsm)
görüşme
türkiye’den afrin’e harekat: zeytin dalı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un bugün başkent Moskova'da Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed liderliğindeki heyetle Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştüğünü duyurduBakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, Suriye'deki durum ele alındı, ülkenin kuzeydoğusundaki duruma odaklanıldı. Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözümün ilerletilmesi, ülkenin ekonomik ve sosyal alanlarının yeniden inşası, sığınmacı ve yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi, ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sağlanması görevlerine özel olarak vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Rusya tarafı, Suriye'nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün en kısa zamanda ve tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi ve ülkedeki tüm etnik ve mezhepsel gruplara haklarının teslim edilmesi amacıyla Suriyeli taraflar arasında çeşitli formatlarda anlaşmaya varılmasına olan geniş kapsamlı desteğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti" denildi.İlham Ahmed başkanlığındaki heyetin, ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la da görüştüğü kaydedildi.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211110/pentagon-suriyede-sdg-ile-ortakligimiz-sadece-isid-ile-mucadeleye-dayali-1050680445.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ilham ahmed, demokratik suriye meclisi (dsm), görüşme, türkiye’den afrin’e harekat: zeytin dalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Suriyeli Kürtlerden oluşan bir heyetle görüştü
22:24 23.11.2021 (güncellendi: 22:30 23.11.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Moskova'da Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed liderliğindeki heyetle Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştüğü açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un bugün başkent Moskova'da Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed liderliğindeki heyetle Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştüğünü duyurdu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, Suriye'deki durum ele alındı, ülkenin kuzeydoğusundaki duruma odaklanıldı. Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözümün ilerletilmesi, ülkenin ekonomik ve sosyal alanlarının yeniden inşası, sığınmacı ve yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi, ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sağlanması görevlerine özel olarak vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Rusya tarafı, Suriye'nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün en kısa zamanda ve tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi ve ülkedeki tüm etnik ve mezhepsel gruplara haklarının teslim edilmesi amacıyla Suriyeli taraflar arasında çeşitli formatlarda anlaşmaya varılmasına olan geniş kapsamlı desteğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti" denildi.
İlham Ahmed başkanlığındaki heyetin, ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la da görüştüğü kaydedildi.
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.