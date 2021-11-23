https://tr.sputniknews.com/20211123/takipteki-krediler-153-milyar-tlyi-asti-1051057782.html

Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı

Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı

Takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL’ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL arttı. Takipteki 153.3 milyar TL'nin 21.7 milyar TL’lik kısmı tüketici... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T08:37+0300

2021-11-23T08:37+0300

2021-11-23T08:37+0300

ekonomi

bddk

kredi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takip gecikme sürelerini 90 günden 180 güne çıkarması ve yapılandırma hakkı gibi nedenler ile krediler 4 trilyon TL'yi geçmesine rağmen, 150 milyar TL'lere adeta demir atan takipteki kredilerde yukarı yönlü hareket başladı. Sözcü'nün haberine göre, normalleşme ile birlikte 180 gün sürenin tekrar 90 güne düşürülmesinin etkisi ile kasımda takipteki kredilerde patlama oldu. 1 Ekim'de 148.5 milyar TL olan takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL'ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL artmış oldu. Takipteki 153.3 milyar TL'lık kredinin 21.7 milyar TL'lik kısmı tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarından oluşurken, 131.6 milyar TL'si ticari krediler oluşuyor.570 milyarlık sorunlu kredi yönetiyorlarHenüz takibe alınmamış yani ‘batık' durumuna düşmemiş, 2. grupta sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki' kredi tutarı 2020 yılı başından Haziran 2021'e kadar 117 milyar liralık artışla 417 milyar liraya ulaştı. Bankalar bilançolarında halihazırda 570 milyar liralık sorunlu kredi tutarını yönetiyor. Ancak, yapılandırmalar ve ötelemeler sayesinde bu iki gruba girmeyen ‘riskli kredi' tutarı da önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri olacak.

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bddk, kredi