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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211123/takipteki-krediler-153-milyar-tlyi-asti-1051057782.html
Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı
Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı
Takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL’ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL arttı. Takipteki 153.3 milyar TL'nin 21.7 milyar TL’lik kısmı tüketici... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T08:37+0300
2021-11-23T08:37+0300
ekonomi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takip gecikme sürelerini 90 günden 180 güne çıkarması ve yapılandırma hakkı gibi nedenler ile krediler 4 trilyon TL'yi geçmesine rağmen, 150 milyar TL'lere adeta demir atan takipteki kredilerde yukarı yönlü hareket başladı. Sözcü'nün haberine göre, normalleşme ile birlikte 180 gün sürenin tekrar 90 güne düşürülmesinin etkisi ile kasımda takipteki kredilerde patlama oldu. 1 Ekim'de 148.5 milyar TL olan takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL'ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL artmış oldu. Takipteki 153.3 milyar TL'lık kredinin 21.7 milyar TL'lik kısmı tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarından oluşurken, 131.6 milyar TL'si ticari krediler oluşuyor.570 milyarlık sorunlu kredi yönetiyorlarHenüz takibe alınmamış yani ‘batık' durumuna düşmemiş, 2. grupta sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki' kredi tutarı 2020 yılı başından Haziran 2021'e kadar 117 milyar liralık artışla 417 milyar liraya ulaştı. Bankalar bilançolarında halihazırda 570 milyar liralık sorunlu kredi tutarını yönetiyor. Ancak, yapılandırmalar ve ötelemeler sayesinde bu iki gruba girmeyen ‘riskli kredi' tutarı da önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri olacak.
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Takipteki krediler 153 milyar TL'yi aştı

08:37 23.11.2021
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL’ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL arttı. Takipteki 153.3 milyar TL'nin 21.7 milyar TL’lik kısmı tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarından, 131.6 milyar TL’si ticari krediler oluşuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takip gecikme sürelerini 90 günden 180 güne çıkarması ve yapılandırma hakkı gibi nedenler ile krediler 4 trilyon TL'yi geçmesine rağmen, 150 milyar TL'lere adeta demir atan takipteki kredilerde yukarı yönlü hareket başladı.
Sözcü'nün haberine göre, normalleşme ile birlikte 180 gün sürenin tekrar 90 güne düşürülmesinin etkisi ile kasımda takipteki kredilerde patlama oldu. 1 Ekim'de 148.5 milyar TL olan takipteki alacaklar 12 Kasım itibarıyla 153.4 milyar TL'ye çıkarak bir ayda 5 milyar TL artmış oldu. Takipteki 153.3 milyar TL'lık kredinin 21.7 milyar TL'lik kısmı tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarından oluşurken, 131.6 milyar TL'si ticari krediler oluşuyor.

570 milyarlık sorunlu kredi yönetiyorlar

Henüz takibe alınmamış yani ‘batık' durumuna düşmemiş, 2. grupta sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki' kredi tutarı 2020 yılı başından Haziran 2021'e kadar 117 milyar liralık artışla 417 milyar liraya ulaştı. Bankalar bilançolarında halihazırda 570 milyar liralık sorunlu kredi tutarını yönetiyor. Ancak, yapılandırmalar ve ötelemeler sayesinde bu iki gruba girmeyen ‘riskli kredi' tutarı da önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri olacak.
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