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https://tr.sputniknews.com/20211123/tarim-kredi-kooperatif-marketleri-un-yag-ve-seker-satislarina-1-adet-kotasi-getirdi-1051076520.html
Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi
Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde un, yağ ve şeker satışları 1 adetle sınırlandırıldı. Ürünlere asılan bilgilendirme yazısında, kotanın “stokçuluğa karşı”... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T18:49+0300
2021-11-23T18:49+0300
türkiye
ankara
recep tayyip erdoğan
türkiye
çankaya
gıda
gıda fiyatları
ekonomi
kota
şeker
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Son günlerde artan gıda fiyatlarının yanı sıra gıda stoklarının yetersiz olduğuna dair iddialar da gündemde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu belirterek, "Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" dedi. Ancak Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gidenler un, yağ ve şeker satışlarının 1 adetle sınırlandırıldığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor.Markette un, yağ ve şeker raflarına asılan bilgilendirme yazısında “Ürünlerimiz ve indirimlerimizden, tüm müşterilerilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için verdiğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadelerine yer verildi.Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor. 2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gıda fiyatlarındaki artışın ardından bir Tarım Kredi Kooperatif marketine giderek alışveriş yapmış ve “fiyatların uygun” olduğunu belirtmişti. Erdoğan, ayrıca, söz konusu marketlerin sayısının 1.000’e çıkarılması için talimat verdiğini söylemişti. Bu görüntüler de Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi.
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ankara, recep tayyip erdoğan, türkiye, çankaya, gıda, gıda fiyatları, ekonomi, kota, şeker, bekir pakdemirli, tarım kredi kooperatifleri, un, yağ, фото

Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi

18:49 23.11.2021
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde un, yağ ve şeker satışları 1 adetle sınırlandırıldı. Ürünlere asılan bilgilendirme yazısında, kotanın “stokçuluğa karşı” olduğu ifade edildi.
Son günlerde artan gıda fiyatlarının yanı sıra gıda stoklarının yetersiz olduğuna dair iddialar da gündemde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu belirterek, "Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" dedi. Ancak Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gidenler un, yağ ve şeker satışlarının 1 adetle sınırlandırıldığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor.
Markette un, yağ ve şeker raflarına asılan bilgilendirme yazısında “Ürünlerimiz ve indirimlerimizden, tüm müşterilerilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için verdiğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadelerine yer verildi.
Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor. 2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gıda fiyatlarındaki artışın ardından bir Tarım Kredi Kooperatif marketine giderek alışveriş yapmış ve “fiyatların uygun” olduğunu belirtmişti. Erdoğan, ayrıca, söz konusu marketlerin sayısının 1.000’e çıkarılması için talimat verdiğini söylemişti. Bu görüntüler de Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi.
© Sputnik / Turan Salcı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi. - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik / Turan Salcı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi.

© Sputnik / Turan Salcı

Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor.

Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik / Turan Salcı

Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Bu görüntüler Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi.

Bu görüntüler Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi. - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik / Turan Salcı

Bu görüntüler Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi.

© Sputnik / Turan Salcı

2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.

2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda. - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik / Turan Salcı

2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.

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