https://tr.sputniknews.com/20211123/tarim-kredi-kooperatif-marketleri-un-yag-ve-seker-satislarina-1-adet-kotasi-getirdi-1051076520.html

Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi

Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde un, yağ ve şeker satışları 1 adetle sınırlandırıldı. Ürünlere asılan bilgilendirme yazısında, kotanın “stokçuluğa karşı”... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T18:49+0300

2021-11-23T18:49+0300

2021-11-23T18:49+0300

türkiye

ankara

recep tayyip erdoğan

türkiye

çankaya

gıda

gıda fiyatları

ekonomi

kota

şeker

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Son günlerde artan gıda fiyatlarının yanı sıra gıda stoklarının yetersiz olduğuna dair iddialar da gündemde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu belirterek, "Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" dedi. Ancak Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gidenler un, yağ ve şeker satışlarının 1 adetle sınırlandırıldığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor.Markette un, yağ ve şeker raflarına asılan bilgilendirme yazısında “Ürünlerimiz ve indirimlerimizden, tüm müşterilerilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için verdiğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadelerine yer verildi.Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor. 2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gıda fiyatlarındaki artışın ardından bir Tarım Kredi Kooperatif marketine giderek alışveriş yapmış ve “fiyatların uygun” olduğunu belirtmişti. Erdoğan, ayrıca, söz konusu marketlerin sayısının 1.000’e çıkarılması için talimat verdiğini söylemişti. Bu görüntüler de Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi.

türkiye

ankara

çankaya

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