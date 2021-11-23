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https://tr.sputniknews.com/20211123/tursabdan-bakan-ersoya-yanit-kendi-partisini-sucladiginin-farkinda-degil-1051055216.html
TÜRSAB'dan Bakan Ersoy'a yanıt: Kendi partisini suçladığının farkında değil
TÜRSAB'dan Bakan Ersoy'a yanıt: Kendi partisini suçladığının farkında değil
TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) ile ilgili suçlamalarına yazılı olarak yanıt verdi. Yanıtta, " Bu açıklamaları ile... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T04:17+0300
2021-11-23T04:17+0300
türkiye
kuşadası
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
suçlama
mehmet nuri ersoy
kuşadası kongre merkezi (komer)
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında inşasına başlanmış olan Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) ile ilgili 'Çiftlikbank' nitelendirmesinde bulunmuş, "Bire üç maliyetle yapmışlar" diyerek Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.TÜRSAB'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, inşaatın temelinin 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığı belirtildi.Açıklamada, "İnşa döneminde yaşananlarla ilgili sorumluluk o dönemin yöneticilerinde olup, Bakanlık, temsilcileri aracılığıyla tüm süreçlerde yer alan kurumlardan biridir. TÜRSAB seçimlerinde yönetimin değişmesini takiben, 2018 yılında oluşturulan yönetim kurulunda da bakanlık iki üye ile yer almış, ancak 2019 yılında Sayın Bakan’ın talimatıyla bakanlık temsilcileri istifa ederek şirketin kayyuma teslim edilmesine neden olmuşlardır" ifadelerine yer verildi."Mevcut TÜRSAB yönetiminin inşaat süreciyle hiçbir ilgisi olmamıştır" denilen açıklamada, "Bugün bakanlığın KOMER'den alacağı yokken TÜRSAB iştiraklerinin yıllardır devam eden 70 milyon TL’den fazla alacağı mevcuttur" bilgisi paylaşıldı.Gecikme ve usulsüzlükle ilgili iddialar hakkında eski yönetimi sorumlu tutan TÜRSAB yönetimi, tespit edilen usulsüzlükler için yargı ve bakanlık başta olmak üzere ilgili makamlara bilgi verdiklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210922/tursab-baskani-baglikaya-200-bin-ingiliz-turist-bekleniyor-1049146711.html
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kuşadası, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), suçlama, mehmet nuri ersoy, kuşadası kongre merkezi (komer)

TÜRSAB'dan Bakan Ersoy'a yanıt: Kendi partisini suçladığının farkında değil

04:17 23.11.2021
© AAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) ile ilgili suçlamalarına yazılı olarak yanıt verdi. Yanıtta, " Bu açıklamaları ile sayın Bakan kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile o dönemlerin iktidarını da suçladığının farkında değildir" denildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında inşasına başlanmış olan Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) ile ilgili 'Çiftlikbank' nitelendirmesinde bulunmuş, "Bire üç maliyetle yapmışlar" diyerek Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
TÜRSAB'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, inşaatın temelinin 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İnşa döneminde yaşananlarla ilgili sorumluluk o dönemin yöneticilerinde olup, Bakanlık, temsilcileri aracılığıyla tüm süreçlerde yer alan kurumlardan biridir. TÜRSAB seçimlerinde yönetimin değişmesini takiben, 2018 yılında oluşturulan yönetim kurulunda da bakanlık iki üye ile yer almış, ancak 2019 yılında Sayın Bakan’ın talimatıyla bakanlık temsilcileri istifa ederek şirketin kayyuma teslim edilmesine neden olmuşlardır" ifadelerine yer verildi.
"Mevcut TÜRSAB yönetiminin inşaat süreciyle hiçbir ilgisi olmamıştır" denilen açıklamada, "Bugün bakanlığın KOMER'den alacağı yokken TÜRSAB iştiraklerinin yıllardır devam eden 70 milyon TL’den fazla alacağı mevcuttur" bilgisi paylaşıldı.
Gecikme ve usulsüzlükle ilgili iddialar hakkında eski yönetimi sorumlu tutan TÜRSAB yönetimi, tespit edilen usulsüzlükler için yargı ve bakanlık başta olmak üzere ilgili makamlara bilgi verdiklerini kaydetti.
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